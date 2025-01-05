حقيقة تأجيل مباراة ليفربول ويونايتد بسبب الظروف الجوية

أعلن ناديا ليفربول ومانشستر يونايتد المنافسان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن مباراتهما اليوم الأحد ستقام في موعدها رغم الظروف الجوية السيئة وتساقط الثلوج.

أصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني أول أمس الجمعة تحذيرا باللون البرتقالي، وهو ثاني أشد تحذير بعد اللون الأحمر، من الثلوج والجليد في أجزاء من إنجلترا وويلز خلال عطلة نهاية الأسبوع في البلاد.

وقال ليفربول في بيان "أقيم اجتماع أمني صباح اليوم لتقييم حالة الطقس وظروف السفر لمباراة اليوم ضد مانشستر يونايتد في أنفيلد. في هذه المرحلة من المقرر أن تقام المباراة في موعدها ويتم بذل كل الجهود لإقامتها. سيعقد اجتماع أمني آخر في منتصف اليوم لتقييم آخر المستجدات".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، وله مباراة مؤجلة.

ويتقدم ليفربول بفارق خمس نقاط على أرسنال صاحب المركز الثاني، بينما يحتل يونايتد، الذي خسر خمس مرات في آخر ست مباريات بالدوري، المركز 14 برصيد 22 نقطة.

وتأجلت مباراة القمة المحلية بين ليفربول وإيفرتون الشهر الماضي بسبب الظروف الجوية السيئة الناجمة عن العاصفة داراج.