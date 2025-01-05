أموريم يحث قادة يونايتد على المبادرة ومساعدة الفريق

حث روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد قادة الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على أخذ المبادرة ومساعدة اللاعبين "الخائفين للغاية" من الأداء في الملعب وسط سلسلة من النتائج السيئة.

ويعاني يونايتد منذ تولى أموريم المسؤولية في نوفمبر الماضي، ويحتل المركز 14 في الترتيب بعدما خسر في خمس من آخر ست مباريات بالدوري.

وقال أموريم للصحفيين قبل رحلة فريقه إلى ليفربول المتصدر اليوم الأحد "إنهم (اللاعبون) يشعرون بالخوف في الملعب أحيانا، "لذلك علينا التعامل مع هذا الأمر. نحن بحاجة إلى أن يتدخل القادة لمساعدة اللاعبين الآخرين، وأنا أكثر شخص مسؤول عن تحسين الأداء، "يمكنك أن ترى أن اللاعبين يحاولون. في بعض الأحيان يشعرون بالقلق والخوف الشديدين من لعب كرة القدم لأن هذه لحظة صعبة".

وأضاف أموريم أن الضغوط الناجمة عن تدريب مانشستر يونايتد، الذي يعتبر أحد أصعب الوظائف في الدوري الممتاز، أثرت عليه بشدة.

وقال البرتغالي "يمكنك أن ترى ذلك على وجهي، ويمكنك مقارنة الوضع عندما وصلت والآن. "بالطبع عندما تخسر يكون هناك الكثير من الضغوط. من الصعب التعامل مع كل هذه المشاكل والأداء السيئ والخسائر، إنه أمر صعب حقا. "من المفترض أن يكون الأمر صعبا للغاية. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يساعدني هو التدريب مع اللاعبين، كما أن عائلتي موجودة هنا الآن، لذا فإن الأمر مختلف تماما، ويمكن أن يساعدني ذلك".

وبعد مواجهته أمام ليفربول، يحل يونايتد ضفيا على أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 12 يناير.