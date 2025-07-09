ترامب يعلن حضوره نهائي كأس العالم للأندية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه سيحضر نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم يوم الأحد المقبل في إيست راذرفورد بنيوجيرسي في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الدولي (الفيفا) عن افتتاح مكتب في برج ترامب في نيويورك.

ويُنظر إلى كأس العالم الموسعة للأندية التي ينافس فيها مجموعة من أفضل الفرق في العالم على نطاق واسع على أنها بطولة تجريبية لكأس العالم للمنتخبات 2026 والتي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا وطنيا.

وسيكون نهائي كأس العالم للأندية يوم الأحد في ملعب ميتلايف بمثابة استعراض لأجواء البطولة العام المقبل. وسيستضيف هذا الملعب الذي يعد معقلا لفريقي نيويورك جيتس ونيويورك جاينتس المنافسين في دوري كرة القدم الأمريكية نهائي كأس العالم للمنتخبات 2026 أيضا.

وقال ترامب للصحفيين "سأحضر النهائي".

تأتي هذه الأنباء بعد يوم واحد من إعلان رئيس الفيفا جياني إنفانتينو عن افتتاح مكتب تمثيلي في برج ترامب حيث سيتم عرض كأس العالم للأندية هناك حتى المباراة النهائية.

وقال إنفانتينو "تلقينا دعما كبيرا من الحكومة ومن الرئيس ترامب من خلال فريق عمل البيت الأبيض لكأس العالم للأندية (حتى الآن) وكأس العالم لكرة القدم العام المقبل".

ولم يبتعد ترامب عن الأضواء الرياضية خلال ولايته الثانية إذ أصبح أول رئيس لا يزال في الخدمة يحضر مباراة نهائي دوري كرة القدم الأمريكية (السوبر بول) في فبراير .

ومع ذلك، أثارت سياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي ترامب المخاوف قبل كأس العالم 2026 حتى مع تقديم إنفانتينو تأكيدات بأن الولايات المتحدة سترحب بعشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم خلال الحدث الذي يقام كل أربع سنوات.