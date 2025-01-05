خلفاً للبرازيلي ميكالي .. أسامة نبيه مديراً فنياً لمنتخب الشباب المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس السبت، عن تعيين أسامة نبيه، مديرا فنيا لمنتخب الشباب مواليد 2005، وذلك خلفا للبرازيلي روجر ميكالي والذي تم فسخ عقده قبل أيام.

وقال الاتحاد المصري عبر مركزه الإعلامي، إن اللجنة الفنية اعتمدت تقرير المدير الفني للاتحاد بشأن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب من مواليد 2005.

وأضاف: "يتضمن القرار تعيين أسامة نبيه مديراً فنياً وعلاء عبده مدرباً عاماً ومحمد عمر النور مدرباً وأيمن طاهر مدرباً لحراس المرمى وحمادة أنور مديراً إدارياً وأحمد عصام محللاً للأداء وأيمن فريد طبيباً ومحمد محروس للعلاج الطبيعي وعباس حسنين وأحمد ممدوح أخصائيي تدليك".