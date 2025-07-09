تشيلسي ينهي مغامرة فلومينينسي ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية

في أول مشاركة له بالتشكيلة الأساسية، سجل جواو بيدرو الوافد الجديد إلى صفوف تشيلسي هدفين قادا الفريق للفوز 2-صفر على فلومينينسي البرازيل والتأهل على حسابه إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة بالولايات المتحدة لينهي مغامرة الفريق البرزايلي الذي كان من المتوقع خروجه من دور المجموعات.

ويلتقي تشيلسي في النهائي المقرر يوم الأحد المقبل مع الفائز في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي التي تجمع بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان الأربعاء.

وجاءت ثنائية البرازيلي بيدرو (23 عاما) ليعلن اللاعب عن نفسه بقوة مع فريقه الجديد الذي انضم إليه يوم الأربعاء الماضي قادما من برايتون آند هوف ألبيون في صفقة قالت وسائل إعلام بريطانية أن قيمتها بلغت 60 مليون جنيه إسترليني (81.5 مليون دولار).

وقال إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي لمنصة دازون "أنا سعيد بكل شيء بصراحة. إنه إنجاز رائع".

وأضاف "كان موسماً رائعاً. أنهينا الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفزنا بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، ووصلنا الآن إلى نهائي كأس العالم للأندية. لذا نحن في غاية السعادة".

وعن بيدرو، قال المدرب "كنا نعلم أننا بالتعاقد مع جواو بيدرو، سيكون لدينا لاعب قادر على تقديم ما قدمه للتو. علينا مساعدته ليكون في الوضع الذي يسمح له بذلك. نعرف من هو جواو بيدرو وما هي قدراته".

ووضع تشيلسي اليوم نهاية لسلسلة مفاجآت فلومينينسي الذي خاض البطولة وسط توقعات بخروجه من دور المجموعات لكنه خالف كل التوقعات تحت قيادة المدرب ريناتو جاوتشو.

وأطاح فلومينينسي بإنتر ميلان وصيف بطل دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر ثم تغلب على الهلال السعودي في دور الثمانية، لكن مغامرته انتهت اليوم بالخسارة أمام تشيلسي على ملعب ميتلايف.

وحقق تشيلسي بداية قوية في المباراة وتقدم في الدقيقة 18 عندما انطلق بيدرو نيتو على الجهة اليسرى ومرر عرضية تصدى لها الدفاع لكن الكرة وصلت إلى بيدرو الذي سددها بقوة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الزاوية العليا اليسرى من الشباك.

وأشار الحكم لركلة جزاء لفلومينينسي في الدقيقة 35 بداعي تصدي تريفوه تشالوباه للكرة بيده داخل منطقة الجزاء، لكنه تراجع عن قراره بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وبعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني، استغل بيدرو تمريرة من إنزو فرنانديز وأضاف الهدف الثاني له ولتشيلسي الذي بات يقف على بعد خطوة واحدة من منصة التتويج رغم شكاوى مدربه ماريسكا المتواصلة بداية من الطقس حتى جدول المباريات في البطولة التي تقام للمرة الأولى بنظامها الموسع بمشاركة 32 فريقا.

*ظروف صعبة

أقيمت المباراة في ظروف صعبة في نيوجيرزي، إذ انطلقت في الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي في ظل درجات حرارة عالية دفعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إلى إصدار تحذير.

وتجاوزت درجات الحرارة 35 درجة مئوية مع نسبة رطوبة تجاوزت 54 بالمئة، مما فرض ظروفا خانقة دفعت الفريقين إلى الحفاظ على طاقتهما في شوط أول بطيء.

وسيطر تشيلسي على مجريات اللعب في بداية المباراة أمام فلومينينسي الذي لعب بأسلوب متحفظ إلى حد ما، إذ لعب بدفاع عميق من خمسة لاعبين، وهو ما سمح للفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز بالاستحواذ على الكرة.

وواجه تشيلسي صعوبة في البداية في التغلب على دفاع منافسه الصلب لكنه نجح أخيرا في كسر الجمود في الدقيقة 18 عبر تسديدة رائعة من بيدرو سكنت مرمى الحارس فابيو.

وأظهر البرازيلي براعة لافتة برفضه الاحتفال بهدفه، احتراما لنادي طفولته، فلومينينسي، الذي ترعرع فيه عبر أكاديميته قبل أن يبدأ مشواره الاحترافي في سن 17 عاما.

وانضم بيدرو إلى واتفورد عام 2019 ثم إلى برايتون في 2023 قبل أن ينضم في الثاني من يوليو تموز الجاري إلى تشيلسي.

وكاد فلومينينسي أن يتعادل في الدقيقة 25 عندما انطلق هيركوليس دون رقابة داخل منطقة الجزاء بعد تبادل رائع للكرة مع جيرمان كانو، لكن مارك كوكوريلا تصدى للكرة على خط المرمى.

وعاند الحظ فلومينينسي عندما تراجع الحكم عن قرار احتساب ركلة جزاء، إذ راجع اللقطة عبر الشاشة بجوار الملعب وعاد قائلا إن يد المدافع كانت في وضع طبيعي مواز لجسده.

وبينما بدا أن فلومينينسي يكتسب زخما في الشوط الثاني، وجه بيدرو ضربة موجعة للفريق البرازيلي بإضافة الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 56، إذ انطلق على الجهة اليسرى بعد تمريرة رائعة من فرنانديز ثم راوغ إجناسيو وسدد كرة قوية مرت فوق الحارس فابيو وارتطمت بالعارضة قبل أن تسكن الشباك.