محمد بن راشد: البحرين .. نشكركم على الروح القتاليّة .. ألف مبروك كأس الخليج

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أخاه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، وشعب البحرين الشقيق بفوز منتخب البحرين بـ "خليجي 26".

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الشكر لمنتخب البحرين على الروح القتالية وجمال الاداء والمتعة الرياضية، مشيداً سموه بالمنتخب العماني الذي قدم أداءً بطولياً.

وقدم سموه الشكر للكويت ولأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت على حسن التنظيم.

ودون سموه في حسابه على منصة إكس: " البحرين .. نشكركم على الروح القتاليّة .. جمال الأداء .. المتعة الرياضية .. ألف مبروك كأس الخليج "..

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم " ألف مبروك لأخي الملك حمد بن عيسى ملك البحرين .. ألف مبروك لشعب البحرين الشقيق .. هاردلك للمنتخب العماني الذي قدم أداءً بطولياً "..

وتابع سموه " شكرنا للكويت .. أميرها أخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وشعبها المضياف على حسن التنظيم .. في بطولة قربت الجميع من الجميع "..

وختم سموه "جمعتنا الكويت في هذه البطولة على المحبة .. والأخوة .. والروح الرياضية الجميلة" .