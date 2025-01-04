حمدان بن محمد: مبروك للبحرين لقب كأس الخليج 26 .. خليجنا واحد وفرحتنا واحدة

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، المنتخب البحريني بفوزه بلقب كأس الخليج 26، مؤكداً سموه أن خليجنا واحد وفرحتنا واحدة.

وأشاد سموه بأداء المنتخب البحريني وبالروح القتالية العالية للاعبين.

ووجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الشكر لنجوم المنتخب العُماني على الأداء الجميل، كما وجه سموه التحية لدولة الكويت على التنظيم الرائع.

ودون سموه في حسابه على منصة " إكس" : "مبروك للمنتخب البحريني تحقيق لقب كأس الخليج 26 … فوز مستحق وأداء مميز وروح قتالية عالية تستحق الإشادة، كذلك نشكر نجوم المنتخب العُماني على الأداء الجميل، وتحية للكويت على هذا التنظيم الرائع".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم " ويبقى خليجنا واحد وفرحتنا واحدة… ومبروك لكل شبابنا".