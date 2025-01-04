أبو ريدة: ثقتي بلا حدود في الحكام المصريين

حرص المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، على زيارة معسكر تطوير حكام الدوري المحلي المقام حاليا بمركز المنتخبات الوطنية في مقر الاتحاد الجديد بالسادس من أكتوبر.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت أن أبو ريدة اجتمع مع الحكام البالغ عددهم 55 حكما للساحة وحامل راية ولجنة الخبراء في حضور محمد أبوحسين ووليد درويش عضوي المجلس.

وأكد المهندس أبو ريدة للحكام خلال الجلسة الودية -التي كانت للدعم والمساندة ورفع الروح المعنوية- على دعم اتحاد الكرة للتحكيم المصري وحكامه بجميع فئاته ومستوياته فنيا وماديا ومعنويا، مشيرا إلى أن الأخطاء واردة في كل العالم بشرط ألا تكون متكررة وقال :"ننتظر منكم الأفضل".

وأثنى رئيس اتحاد الكرة المصري على الحكام المصريين مؤكدا ثقته المطلقة فيهم، وأيضا في لجنة الخبراء التي تتولى إدارة الأمور حاليا، لكنه أشار إلى ضرورة احترام رغبة الأندية وقرارها بالاتفاق مع رابطة الأندية والمجلس السابق على ضرورة الاستعانة بخبير أجنبي للتطوير وهو ما سيتم الإعلان عنه قريبا.

وأشار إلى أن مستحقات الحكام خط أحمر لذلك كان أول قرار لمجلس الإدارة الجديد هو صرف كل المتأخرات حتى 31 ديسمبر المنقضى مطالبا بضرورة تحقيق مزيد من التركيز خلال الفترة المقبلة لتقليل الأخطاء داخل المستطيل الأخضر قدر الإمكان.

وأكد أبو ريدة أن قرار تحمل اتحاد الكرة المصري بدلات الحكام في كل المسابقات من أول الدرجة الأولى عدا القسم الأول وحتى مسابقات الناشئين مواليد 2010 والذى بدأ تطبيقه أول يناير/كانون الثاني الجاري كان الهدف منه رفع العبء عن كاهل الأندية وزيادة فرق الناشئين لتكرار تجربة مشروع القطاعات الذى حصدت مصر من ورائه ثلاث بطولات متتالية لأمم أفريقيا.