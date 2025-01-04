أنشيلوتي ينتقد ازدواجية أداء ريال مدريد أمام بلنسية

أثنى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد كثيرا على انتفاضة فريقه المثيرة وفوزه 2-1 على مضيفه بلنسية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس الجمعة، لكنه انتقد أداءه في الشوط الأول، مشيرا إلى أن فريقه لا يمكن أن يظهر "ازدواجية" في الأداء.

وسجل لوكا مودريتش وجود بلينغهام هدفين في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت في ملعب ميستايا ليعوض ريال مدريد، الذي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 79، تأخره بهدف عقب تقدم أوجو دورو لبلنسية قبل مرور نصف ساعة من المباراة.

وقال أنشيلوتي للصحفيين "من الصعب تفسير مدى سوء أدائنا في الشوط الأول وكيف كنا جيدين في الشوط الثاني وفي ظل غياب لاعب.

وأضاف "استحقينا تحقيق ثلاث نقاط لكن لا يمكن أن نظهر هذه الازدواجية. كنا فريقا سيئا للغاية في الشوط الأول، وجيدا إلى أبعد حد في الشوط الثاني بعشرة لاعبين".

وحقق بلينغهام الفوز لفريقه في الدقيقة 97 بعد إهداره ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني.

وبينما أشاد أنشيلوتي بلاعب الوسط الإنجليزي لتعويضه الركلة المهدرة، فإنه أعرب أيضا عن قلقه من إهدار فريقه ثلاثا من ركلات الجزاء الأربع الأخيرة ومن بينها اثنتان من كيليان مبابي.

وقال "يزعجني إهدارنا ثلاث ركلات جزاء، أعتقد أنه يتعين علي تحمل المسؤولية بسبب اختيار من سينفذ ركلة الجزاء، لم يفقد بلينغهام الثقة بعد إهدار ركلة الجزاء، منحه ذلك دافعا إضافيا. لا يمكن أن يفعل سواه ما قدمه في آخر 30 دقيقة. لقد بذل مجهودا غير عادي".

وأضاف المدرب الإيطالي أن النادي سيستأنف ضد البطاقة الحمراء المباشرة التي تلقاها المهاجم البرازيلي فينيسيوس بعد طرده بسبب صفعه حارس مرمى بلنسية ستول ديميتريفسكي.

وقال أنشيلوتي "نعتقد أنها لم تكن بطاقة حمراء... لكن الفريق تعامل مع هذه الصعوبة. سنستأنف، ولا أعرف ما إذا كانوا سيقبلونه".