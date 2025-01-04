4 أندية عربية تسعي للعبور لدور الـ8 ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك إلى حجز بطاقة التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية) حينما يواجه مواطنه المصري البورسعيدي في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة، في حين يلتقي نهضة بركان المغربي مع مضيفه الملعب المالي بحثا عن تذكرة العبور لذات الدور.

وتقام المواجهات الثمانية بالجولة الرابعة من دور المجموعات غدا الأحد حيث يلتقي الصفاقسي التونسي مع سيمبا التنزاني، وجراف دي داكار السنغالي مع أورابا يونايتد البتسواني ، وستيلينيوش الجنوب أفريقي مع لواندا سول الأنجولي، وإنيمبا النيجيري مع بلاك بولز من موزمبيق، والمصري البورسعيدي مع الزمالك، وأسيك ميموزا الإيفواري مع اتحاد الجزائر ، وشباب قسنطينة الجزائري مع أونزي برافوش الأنجولي ، والملعب المالي مع نهضة بركان المغربي.

وفي المجموعة الأولي، يسعي فريق شباب قسنطينة إلى فض الاشتباك المشتعل على صدارة المجموعة الأولي حين يستضيف فريق أونزي برافوش بينما يستضيف الصفاقسي التونسي نظيره سيمبا التنزاني .

ويتصدر أونزي برافوش جدول ترتيب المجموعة الأولي برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباراتين وخسارة مباراة بفارق الأهداف أمام شباب قسنطينة، فيما يأتي سيمبا بنفس الرصيد أيضا بينما يتذيل الصفاقسي ترتيب المجموعة بلا رصيد بعد خسارة المباريات الثلاث وبالتالي باتت فرصته صعبة للغاية في التأهل للدور التالي.

وتعد فرصة شباب قسنطينة في الصعود جيدة حسابيا خاصة أنه سيواجه الصفاقسي على ملعبه في الجولة الخامسة بينما سيخرج في الجولة الأخيرة لمواجهة سيمبا التنزاني، فيما يحل سيمبا ضيفا على أونزي برافوش في الجولة الخامسة ويستضيف شباب قسنطينة في الجولة السادسة والأخيرة.

وفي المجموعة الثانية، يسعى نهضة بركان المغربي حامل لقب بطولتي الكونفيدرالية عامي 2020و 2022 ووصيف النسخة الأخيرة لحجز مكانه في دور الثمانية حين يحل ضيفا علي الملعب المالي .

ويتصدر نهضة بركان جدول ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة ب9 نقاط يليه الملعب المالي ب4 نقاط بالفوز في مباراة والتعادل في مثلها والخسارة في مباراة ، ثم ستيلينبوش ثالثا بثلاث نقاط وأخيرا لواندا سول بنقطة وحيدة .

ورغم صعوبة المباراة، يمنح فإن فوز نهضة بركان أو تعادله يمنحه بطاقة التأهل على أن يترك الصراع مشتعلا على البطاقة الثانية بين كل فرق المجموعة .

وفي المجموعة الثالثة، يبحث اتحاد العاصمة الجزائري عن خطف بطاقة التأهل الأولي عن تلك المجموعة حين يحل ضيفا على أسيك ميموزا بينما يلتقي جراف دي داكار مع نظيره أورابا يونايتد البتسواني.

ويتصدر اتحاد العاصمة الجزائري، الذي توج بلقب البطولة في 2023 ، جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط عقب الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة ، يليه اسيك ميموزا ب4 نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها والخسارة في أخري ، ثم جراف دي داكار في المركز الثالث برصيد نقطتين بفارق الأهداف أمام أورابا يونايتد صاحب المركز الرابع.

وفي المجموعة الرابعة ، يسعي الزمالك حامل لقب النسخة الأخيرة، إلى حسم تأهله أيضا إلى دور الثمانية حين يحل ضيفا على مواطنه المصري البورسعيدي في ديربي مصري بينما يستضيف إنيمبا نظيره بلاك بولز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل يليه المصري برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف أمام بلاك بولز، صاحب المركز الثالث، فيما يقبع إنيمبا النيجيري في المركز الرابع بنقطة وحيدة.