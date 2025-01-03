الدوري المصري.. اعتماد فوز الإسماعيلي على مودرن سبورت لمخالفة اللوائح

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، عن اعتماد فوز الإسماعيلي بنقاط مواجهته مع مودرن سبورت، والتي أقيمت أول أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري.

وذكر المركز الإعلامي للإسماعيلي،اليوم الجمعة، أنه تلقي خطابا رسميا من رابطة الأندية المصرية المحترفة يفيد باعتماد فوز فريقها بمباراة مودرن سبورت بثلاثية دون رد لمخالفة الأخير للوائح المسابقة وذلك بعد إشراك لاعب لايحق له المشاركة وفقا للقانون.

وكان مودرن سبورت قد أشرك ستة لاعبين محترفين في مواجهة الإسماعيلي بالجولة السابعه للدوري المصري رغم أن اللائحة تنص علي ألا يزيد عدد المحترفين داخل اي مباراة للفرق عن خمسة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد سبع نقاط في ترتيب الدوري المصري بعد مرور سبع جولات.