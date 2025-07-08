ناغلسمان: إصابة موسيالا صدمة كبيرة لـ«الماكينات»

أبدى يوليان ناغلسمان مدرب منتخب ألمانيا «الماكينات» أسفه الشديد بعد الإصابة التي تعرض لها جمال موسيالا، صانع ألعاب بايرن ميونخ.

أصيب موسيالا «22 عاماً» بكسر في عظمة الشظية وخلع في الكاحل خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام باريس سان جيرمان في دور الثمانية لكأس العالم للأندية لكرة القدم،، وسيخضع اللاعب الشاب لعملية جراحية بعد عودة بايرن إلى ألمانيا.

وكان موسيالا يستعد ليكون ركيزة أساسية في مشوار منتخب ألمانيا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، لكن اللاعب الشاب يبقى حالياً في سباق مع الزمن ليكون جاهزاً للمشاركة في مونديال 2026 الذي سيقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة يونيو المقبل.

قال ناغلسمان: إصابة موسيالا صدمة كبيرة لنا جميعاً، خاصة أنه عاد للملاعب بعد غيابه لفترة بسبب إصابة أخرى، لذا كامل الدعم له، المنتخب الألماني بالكامل يدعمه، نتمنى له التوفيق وإجراء جراحة ناجحة، والتعافي سريعاً، هذا هو الأهم في الوقت الحالي.

وسيغيب موسيالا عن صفوف منتخب الماكينات لنهاية العام الجاري، ما يعني غيابه أيضاً عن جميع مباريات منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم.

وسيلعب المنتخب الألماني مباراتين في كل من سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وتضم مجموعته منتخبات سلوفاكيا وأيرلندا الشمالية ولوكسمبورج.

ومن المنتظر أن تكون كأس العالم القادمة هي البطولة الرابعة الكبرى لموسيالا بقميص منتخب بلاده بعد ظهوره في بطولة أوروبا 2021 وكأس العالم 2022 وأمم أوروبا يورو 2024 التي استضافتها ألمانيا.