«الآسيوي» يستقبل 2025 بهوية جديدة

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن هوية وشعار جديدين إيذاناً ببدء عصر جديد في عام 2025، ما يعكس التوجهات المستقبلية والتطور المستمر في معايير الاتحاد على مر السنوات القادمة. ويمثل هذا الإعلان أحدث تحوّل في شعار الاتحاد الآسيوي منذ أكثر من 23 عاماً، وهو ثاني تعديل في تاريخ العلامة التجارية منذ إطلاق الشعار الأول المشهور بتصميم «الدروع» عام 1954، والذي تم تحديثه في عام 2001.

وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن الكشف عن الهوية والشعار الجديدين للاتحاد الآسيوي يعكس الالتزام برسم ملامح المستقبل المشرق للكرة الآسيوية ومسايرة إيقاع تطورها المتنامي وتهيئة الأرضية الخصبة لوضع آسيا في مكانة مرموقة على الساحة الكروية الدولية.