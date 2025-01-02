5 مباريات لكلباء خلال 25 يوماً من يناير

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي كلباء برنامجاً مضغوطاً خلال شهر يناير الجاري، وذلك بأداء 5 مباريات مهمة، وستكون البداية بمواجهة عجمان يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الـ11 لدوري أدنوك للمحترفين، وذلك خلال اللقاء الذي يقام على أرضية ملعب النمور في كلباء، ويوم 10 الجاري يشد كلباء الرحال نحو ملعب آل مكتوم لملاقاة النصر ضمن مواجهات الأسبوع الـ12 من دوري المحترفين، ويعود ليلاقي بني ياس يوم 22 الجاري ضمن مواجهات الأسبوع الـ13 بملعب النادي في الساحل الشرقي، ويواجه النمور فريق الوصل في مباراتين على التوالي؛ الأولى في دور ربع نهائي كأس رئيس الدولة بملعب الإمبراطور في زعبيل يوم 26 يناير الجاري، فيما يعود لملعبه لاستقبال الوصل أيضاً يوم 30 الجاري في افتتاحية مباريات مرحلة إياب دوري أدنوك للمحترفين.

جاهزية النمور

وأكد محمد اليماحي، رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء: «على الرغم من ضغط المواجهات خلال 25 يوماً فقط من شهر يناير الجاري، وخوض كلباء 5 مواجهات في فترة وجيزة بواقع مباراة كل 5 أيام، إلا أن «النمور» سيكون على أهبة الاستعداد لمباريات دوري أدنوك للمحترفين، وكذلك لقاء الوصل ضمن مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة». ونوه اليماحي بأن الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الصربي، فوك رازوفيتش، استغل فترة توقف المسابقة لمشاركة المنتخب الوطني في خليجي 26 بدولة الكويت، وأجرى عدداً من التمارين والتدريبات، إلى جانب خوض النمور بعض الوديات، التي أفادت الجهاز الفني كثيراً.

وتطرق اليماحي للقاء عجمان يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الـ11 من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، والذي يأتي بعد فترة توقف استمرت نحو 3 أسابيع، وقال: «هناك رغبة كبيرة من قبل اللاعبين وحماس باستئناف مباريات الدوري من جديد، وعودة الشغف إلى مدرجات الجمهور».

مركز سابع

الجدير بالذكر أن كلباء يحتل المركز السابع برصيد 14 نقطة، بعد أن خاض 10 مباريات تمكن من تحقيق الفوز في 3، والهزيمة في مباراتين، والتعادل في 5 مباريات، منها 4 تعادلات على التوالي أمام شباب الأهلي دون أهداف، وأمام الجزيرة بهدف، وضد العين 3 - 3، وكذلك تعادل أمام دبا الحصن في الجولة الأخيرة قبل التوقف بنتيجة 2 - 2، بعد أن كان متأخراً حتى الدقيقة 90 + 6 بنتيجة 1 - 2.