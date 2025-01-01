السعودية تستضيف كأس السوبر الإيطالي بمشاركة 4 فرق

يسعى إنتر ميلان إلى الحفاظ على لقبه كبطل لكأس السوبر الإيطالي، حينما يستهل مشواره في المسابقة بمواجهة أتالانتا، غدا الخميس، في الدور قبل النهائي من البطولة التي ستقام منافساتها في العاصمة السعودية الرياض.

وتستضيف السعودية منافسات البطولة للموسم الثالث على التوالي والخامس في تاريخ المسابقة، حيث استضافت المباراة النهائية للبطولة أعوام 2018 و2019 و2022 بنظام المباراة الواحدة، قبل أن تستضيف النسخة الماضية التي أقيمت بمشاركة أربع فرق.

وتشارك فرق إنتر ميلان، حامل لقب الدوري، ويوفنتوس حامل لقب الكأس، وميلان وصيف الدوري، وأتالانتا وصيف الكأس.

ويدخل إنتر ميلان مواجهة أتالانتا، وعينه على الفوز من أجل ضمان بلوغ المباراة النهائية، وتحقيق اللقب للموسم الثاني على التوالي، والتاسع في تاريخه، ليعادل بذلك رقم يوفنتوس، أكثر الفرق تتويجا باللقب.

ويتسلح إنتر ميلان بخبرات مدربه سيموني إنزاجي، بالإضافة لنجومه مثل المهاجم الفرنسي ماركوس تورام وشريكه في خط الهجوم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، بالإضافة إلى أسماء أخرى في وسط الملعب مثل نيكولو باريلا، وهاكان شالهان أوغلو، وفيدريكو ديماركو والحارس يان سومر وغيرهم.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف أتالانتا المتصدر ونابولي وصيف الترتيب.

على الجانب الآخر، يدرك أتالانتا أن تحقيق لقب مثل بطولة كأس السوبر سيكون بمثابة إنجاز جديد للفريق مع مدربه جيامبييرو جاسبريني، والذي حقق معه الفريق لقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وفي موسم يحلم فيه الفريق أيضا بتحقيق لقب الدوري لأول مرة في تاريخه، سيكون تحقيق لقب كأس السوبر بمثابة رسالة واضحة لجميع المنافسين، بشأن مدى قدرة أتالانتا على الذهاب بعيدا هذا الموسم.

وبوجود النيجيري أديمولا لوكمان، وماتيو ريتيجي، ونيكولو زانيولو ومارتن دي رون وغيرهم، يتصدر أتالانتا ترتيب الدوري الإيطالي حتى الآن، وقد أثبت جدارة كبيرة بتحقيقه انتصارات متتالية وضعته على الصدارة، ليس ذلك فقط، بل أصبح أحد المرشحين للفوز بالدوري، وبالتأكيد هو منافس في بطولة كأس السوبر.

وكان آخر لقاء جمع الفريقين، في مسابقة الدوري في شهر أغسطس الماضي، حينما فاز إنتر ميلان برباعية نظيفة.

وفي مباراة أخرى تقام الجمعة، يلعب ميلان مع يوفنتوس في مواجهة تحمل الكثير من التحديات للفريقين اللذين يقدمان أداء متواضع في الفترة الأخيرة.

وفي لقاء الفريقين ببطولة الدوري هذا الموسم، لم ينجحا في تحقيق نتيجة أفضل من التعادل السلبي، في أمر لم يكن متوقعا خاصة مع قوة المواجهة تاريخيا.

لكن يوفنتوس وميلان يمران في الوقت الحالي بمرحلة صعبة، خاصة مع ميلان الذي قام بإقالة مدربه البرتغالي باولو فونسيكا، ليحل محله مواطنه سيرجيو كونسيساو.

ويتمنى كونسيساو أن تكون بطولة كأس السوبر بمثابة بداية جيدة له، في الوقت الذي يحتل فيه ميلان المركز الثامن برصيد 27 نقطة.

على الجانب الآخر، يحاول يوفنتوس تجاهل أداءه السيء مؤخرا في بطولة الدوري، واحتلاله المركز السادس وعدم قدرته على إنهاء الدور الأول ضمن الأربعة الأوائل، من خلال الوصول إلى نهائي كأس السوبر.

وبقيادة مدربه تياجو موتا، لم يحقق الفريق سوى فوز واحد فقط في آخر ست مباريات، وكانت بداية السلسلة السلبية للنتائج من التعادل السلبي مع ميلان، وبعد ذلك حقق الفريق فوزا واحدا وتعادل في باقي المباريات.

وتأتي بطولة كأس السوبر في منتصف الموسم، كفرصة لموتا وفريقه من أجل تصحيح المسار، خاصة وأن الفريق على المستوى الأوروبي سيكون مقبلا على تحد الوصول إلى دور الستة عشر، إما من خلال المراكز الثماني الأولى، أو من خلال المراكز من التاسع وحتى 24 من أجل خوض مباراة فاصلة تقوده لدور الستة عشر.

ويتأهل الفائز من المواجهة الأولى (إنتر ميلان وأتالانتا) لمواجهة الفائز من المباراة الثانية (ميلان ويوفنتوس) في المباراة النهائية للبطولة التي ستقام يوم السادس من يناير / كانون الثاني الجاري في ملعب "أول بارك" في الرياض وهو الذي سيستضيف كل مباريات المسابقة.