كلوب يعود إلى عالم الساحرة المستديرة وتحديات ضخمة تنتظره

يعود المدرب الألماني يورجن كلوب إلى عالم الساحرة المستديرة في يوم رأس السنة الجديدة في دور جديد كرئيس لكرة القدم العالمية لشركة (ريد بول) لصناعة مشروبات الطاقة، مع الكثير من العمل الذي ينتظره.

ورغم أن الدور يبدو استراتيجي بشكل أكبر ويشمل جميع الأندية المرتبطة بشركة ريد بول، فإن المدرب السابق لفريقي بوروسيا دورتموند الالماني وليفربول الإنجليزي سيضطر بشكل خاص إلى مساعدة فريقي لايبزج الألماني وريد بول سالزبورج النمساوي على العودة إلى المسار الصحيح.

وجاء تعاقد شركة ريد بول مع المدير الفني الشهير بعد 6 أشهر من خروجه المؤثر من قلعة (أنفيلد) ليزيد بشكل كبير من العلامة التجارية لريد بول، الذي يأمل في تعزيز شعبيته وتنفيذ فلسفة كلوب الكروية لرفعه إلى مستوى آخر.

وبعيدًا عن لايبزج وسالزبورج، ترعى الشركة العملاقة أيضا نادي نيويورك ريد بولز الأمريكي، وكذلك ناديي ريد بول براجانتينو وريد بول برازيل البرازيليين، وفريق أوميا أرديجا الياباني، كما تمتلك أسهما بناديي ليدز يونايتد الإنجليزي وباريس إف سي الفرنسي.

وأثار تعاقد كلوب مع ريد بول انتقادات كبيرة من المشجعين في ألمانيا، غير أن المدرب الألماني كان دائما يتحدث بإعجاب عن تلك التجربة، حيث قال "الفكرة كلها هي فكرة كرة قدم وليس لها علاقة بالأمور المالية. أنا أحب ذلك، لأكون صادقا".

ويدعم مجتمع كرة القدم بشكل عام هذا المشروع، حيث قال قائد المنتخب الألماني السابق فيليب لام: "يمكننا أن نسأل الناس في لايبزج عن رأيهم. أعتقد أن شيئا كبيرا حقا تم بناؤه هناك".

أضاف لام "إذا كان هناك شخص ملتزم بالقضية الصحيحة، فإنني لا أرى أي شيء سلبي. لقد أثبت نادي لايبزج نفسه، لكنه لم يتخذ الخطوة التالية. ثم أن إحضار شخص مثل يورجن كلوب، الذي يعرف الطريق إلى تلك الخطوة يمكن أن يجلب النجاح للنادي".

ويعاني لايبزج من النتائج المهتزة في الآونة الأخيرة، حيث يتأخر بفارق 9 نقاط عن الصدارة في الدوري الألماني هذا الموسم، وخسر جميع مبارياته بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، لكن لا يوجد ما يشير إلى أن كلوب ربما يتولى منصب المدير الفني للفريق إذا اضطر المدرب الحالي ماركو روزه إلى الرحيل.

وصرح أوليفر مينتزلاف، الرئيس التنفيذي للايبزج بإنهم تحدثوا بالفعل عن الوضع الرياضي، مشيرا إلى أن "يورجن كان داعما تماما لماركو روزه".

وخسر ريد بول سالزبورج لقب الدوري النمساوي في الموسم الماضي، بعدما فرض هيمنته على البطولة في النسخ العشرة السابقة، علما بأنه يحتل المركز الخامس حاليا بترتيب المسابقة، وهو ما تسبب في رحيل بيبين ليندرز، مساعد كلوب السابق في ليفربول، عن منصب المدير الفني للفريق.

بالإضافة إلى ذلك، كان دخل سالزبورج من الانتقالات، والذي بلغ 35 مليون يورو (5ر36 مليون دولار) في الصيف الماضي هو الأدنى منذ سنوات.

وكان سالزبورج في الأساس ناديا داعما لفريق لايبزج، بعدما سبق له أن جلب للفريق الألماني العديد من اللاعبين مثل دومينيك سوبوسلاي، الذي يلعب في ليفربول حاليا، وديوت أوباميكانو، نجم بايرن ميونخ الحالي، وكيفن كامبل وبنيامين سيسكو، كما بدأت نجومية النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي، في البزوغ حينما كان لاعبا في صفوف الفريق النمساوي.

وبشكل عام، يجب أن تكون شبكة أندية ريد بول العالمية بأكملها أكثر ترابطا وانسجاما، حيث يتعين أن يتم الترويج للمواهب داخل الأندية بشكل أفضل.

ولم يتمكن أي لاعب من الأندية التي ترعاها الشركة في البرازيل أو من فريق نيويورك من ترك انطباع طويل الأمد في لايبزج حتى الآن.

وقال رالف رانجنيك، مدرب لايبزج السابق والمدير الرياضي والذي سبق أن تولى رئاسة كرة القدم العالمية بالشركة لفترة من الوقت، إن وظيفة كلوب "مهمة مثيرة للغاية ومتطلبة ومعقدة، ولكنها أيضًا تستغرق وقتًا طويلاً".

ومن المقرر أن يتم تقديم كلوب في سالزبورج في 14 يناير المقبل، لكنه سيحضر مباراة لفريق باريس قبل ذلك بثلاثة أيام.

من ناحيته، يرى يورج شمادتكه، المدير الرياضي السابق لليفربول، أن كلوب هو الرجل المثالي لتلك المهمة الضخمة.

وتحدث شمادتكه عن كلوب قائلا "إنه يسمح للأشياء بأن تحدث في الحياة اليومية دون أن يفقد السيطرة، وهو قادر على نقل حماسه لكرة القدم".

أوضح شمادتكه "عندما يدخل إلى غرفة بها خمسة أشخاص في حالة مزاجية عادية ويغادر بعد عشر دقائق، يكون الأشخاص في حالة مزاجية أفضل من ذي قبل".