المكسيك تتوج بلقبها العاشر في الكأس الذهبية بلا هزيمة

توج المنتخب المكسيكي بلقبه العاشرة في بطولة الكأس الذهبية، التي تشارك فيها منتخبات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) عن جدارة.

وقلب المنتخب المكسيكي تأخره صفر / 1 أمام نظيره الأمريكي إلى انتصار ثمين ومستحق 2 / 1 مساء أمس الأحد بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الاثنين بتوقيت جرينتش) في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي استضافتها كل من الولايات المتحدة وكندا.

وحافظ منتخب المكسيك على مسيرته خالية من الهزائم خلال لقاءاته الستة التي لعبها في رحلته نحو تعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات تتويجاً بالبطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1991، متفوقاً بفارق 3 ألقاب على أقرب ملاحقيه المنتخب الأمريكي.

وحقق المنتخب المكسيكي 5 انتصارات مقابل تعادل وحيد، وأحرز لاعبوه 10 أهداف، في حين استقبلت شباكه 3 أهداف من منافسيه.

واعتلى النجم المخضرم راؤول خيمينيز وسيزارمونتيس قائمة هدافي منتخب المكسيك في النسخة الحالية من الكأس الذهبية برصيد 3 أهداف لكل منهما، حيث ابتعدا بفارق 3 أهداف خلف البنمي اسماعيل دياز، الذي تربع على قائمة هدافي المسابقة.

وأحرز إدسون ألفاريز هدفين في مشوار المكسيك بالبطولة التي اختتمت مؤخرا، فيما سجل السعودي عبدالله مادو، هدفا بالخطأ في مرماه لمصلحة المكسيكيين.

وتصدر منتخب المكسيك ترتيب المجموعة الأولى في البطولة خلال مرحلة المجموعات برصيد 7 نقاط، حيث استهل مشواره في المسابقة بالفوز 3 / 2 على منتخب جمهورية الدومينيكان، قبل أن يفوز 2 / صفر على سيورينام في الجولة الثانية، ثم تعادل بدون أهداف مع منتخب كوستاريكا في الجولة الأخيرة، التي ضمن قبلها صعوده للأدوار الإقصائية.

واجتاز منتخب المكسيك عقبة المنتخب السعودي في دور الثمانية، بعدما تغلب عليه 2 / صفر، ثم فاز بصعوبة بالغة 1 / صفر على منتخب هندوراس في الدور قبل النهائي، قبل أن يتغلب على المنتخب الأمريكي في النهائي.

يذكر أن بطولة الكأس الذهبية 2025 شهدت تسجيل 85 هدفاً في 31 مباراة، بواقع 74ر2 هدفا في اللقاء الواحد.