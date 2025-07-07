ألكسندر أرنولد ينعى صديقه ديوجو جوتا

وصف ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير أيمن ريال مدريد الإسباني، النجم البرتغالي الراحل ديوجو جوتا، زميله السابق في فريق ليفربول الإنجليزي، بأنه كان صديقاً مقرباً جداً، وتوفي جوتا مع شقيقه أندريه سيلفا، إثر حادث سيارة في إسبانيا الخميس الماضي، فيما يشارك ألكسندر-أرنولد حالياً ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة، مع الفريق الملكي، الذي انضم لصفوفه بعد نهاية مسيرته مع ليفربول بختام الموسم المنصرم، الذي شهد تتويج ناديه السابق بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي حديثه بعد فوز ريال مدريد 3 - 2 على بوروسيا دورتموند في نيويورك بدور الثمانية للمونديال، قال ألكسندر-أرنولد: بعض الأشياء أكبر من مجرد مباراة لقد كان الأمر صعباً، لكنه كان عاطفياً للغاية، ويثلج الصدر أن نرى عالم كرة القدم يتحد ويظهر حبه ودعمه له ولعائلته، ولشقيقه أيضاً بالطبع.

وأضاف ظهير أيمن منتخب إنجلترا: رغم صعوبة الأمر، فإنه كان أيضاً عرضاً رائعاً من جميع الأندية والناس، حيث توحدوا وأظهروا الحب والدعم لما لا بد أنه وقت عصيب للغاية على العائلة، لقد كنت بجانبه وبجانب شقيقه، وعائلته، وزوجته الرائعة، ووالديه، وأطفاله الثلاثة الرائعين، إنه من المفجع حقاً أن استيقظ على خبر كهذا، إنه أمر لم يكن من المتوقع أبداً.

وكشف أرنولد: لقد كان صديقاً مقرباً جداً، شخصاً يضيئ المكان عندما يتواجد فيه، شاركته غرفة الملابس لمدة خمس سنوات ولدي ذكريات رائعة معه داخل الملعب وخارجه.