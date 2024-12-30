تمريرة محمد صلاح السحرية حديث الجماهير حول العالم

أظهر النجم المصري محمد صلاح مرة أخرى مهاراته الاستثنائية عندما صنع هدفًا رائعًا لزميله كودي جاكبو خلال فوز ليفربول 5-0 على وست هام مساء أمس الأحد.

التمريرة التي وصفها البعض بـ"السحرية" أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء حول ما إذا كانت هذه الحركة المبهرة مقصودة أم مجرد ضربة حظ.

صلاح استلم الكرة من كيرتيس جونز داخل منطقة الجزاء، ليبدو وكأنه يجهزها بقدمه اليمنى قبل أن تمر عبر قدمي مدافع وست هام، كونستانتينوس مافروبانوس، بطريقة استثنائية. ومن ثم، مرر الكرة لجاكبو الذي لم يتوانَ عن تحويلها إلى الشباك.

بينما وصف المحلل الرياضي آلان سميث التمريرة بـ"السحرية"، أثار البعض تساؤلات حول إن كانت الحركة مقصودة أم لا.

وعلق جيمي ريدناب، في استراحة الشوط الأول عبر قناة "سكاي سبورتس"، قائلاً: "سواء كان صلاح يقصدها أم لا، فإن النتيجة واحدة، والتمريرة كانت مذهلة".

من جهته، اعتبر المحلل إيزي كريستيانسن أن صلاح لم يكن يقصد اللمسة الأولى، قائلاً: "أعتقد أنها كانت محاولة للتخلص من المدافع، لكنها لم تكن مقصودة بهذا الشكل".

الجماهير عبرت هن رأيها عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث كتب أحد المشجعين: "محمد صلاح ليس فقط أفضل جناح في العالم حاليًا، بل إنه يُظهر عبقرية تتخطى التوقعات"، بينما علق آخر قائلاً: "راقب عينيه وحركته... كل شيء كان محسوبًا بنسبة 100%".

لم يقتصر تألق صلاح على هذه التمريرة فقط، بل سجل هدفًا رائعًا وأثبت أنه لاعب حاسم في كل أوقات المباراة. وبهذا الأداء، بات صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل ويصنع في ثماني مباريات منفصلة خلال موسم واحد، ما يعزز مكانته كأحد أفضل لاعبي العالم.

مع اقتراب عقده من نهايته في صيف 2025، يبدو أن ليفربول سيحتاج إلى اتخاذ خطوات جادة لتأمين مستقبل صلاح مع الفريق بفضل أدائه الرائع وتحقيقه لإنجازات قياسية، أصبح الملك المصري لاعبًا لا غنى عنه في كتيبة "الريدز".