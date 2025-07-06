السعودية تتصدر سباق تنظيم مونديال الأندية 2029

تتصدر السعودية قائمة الدول في استضافة كأس العالم للأندية 2029، وسط منافسة شرسة على البطولة التي تستضيفها حاليا الولايات المتحدة، من خمس دول تتضمن قطر والبرازيل والبرتغال وإسبانيا وإندونيسيا.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الأحد، عن مصادر اعلامية مقربة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قولها إن المنافسة في استضافة هذه البطولة تعد "سباق الإثارة " ولكن من غير المتوقع أن تُنافس أيٌّ من هذه الدول السعودية بقوة، مرجحة أن يصدر " فيفا" بيانا رسميا مع نهاية البطولة الحالية.

يشار إلى أن نسخة 2029 ستشهد مشاركة أهلي جدة ممثلا للسعودية، وشارك نادي الهلال السعودي في بطولة 2025 وتأهل إلى دور الثمانية وخرج على يد فريق فلوميسيني البرازيلي بعد أن أقصى الفريق السعودي منافسه مانشستر سيتي بطل أوروبا في دور الستة عشر.

وذكر موقع "وان فوتبول" في تقرير نشره اليوم عن سباق استضافة نسخة 2029 من البطولة، أن السعودية تستعد لاستضافة النسخة المقبلة من البطولة.

وتقول المصادر أن السعودية تتحين الفرصة الأولى في السباق المحموم بين الدول الخمسة التي أعلنت ترشيحها لاستضافة كأس العالم للأندية 2029: حيث ستتاح لها فرصة ذهبية لاختبار قدراتها قبل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034، والتي سيشارك بها 48 منتخبا.

يذكر أن أنباء صحفية أوروبية أشارت إلى أن أبرز الأندية الأوروبية ترغب في زيادة عدد الأندية المشاركة إلى 64 ناديًا، كما ترغب أندية برشلونة الإسباني، وميلان، وأندية: أرسنال، وليفربول، ومانشستر يونايتد الغنجليزية، وغيرها في الحصول على حصة من التمويل والحوافز المالية، من هذه البطولة والتي زاد فيفا من مبالغها أخيرا.

وتبلغ الجوائز المالية الإجمالية مليار دولار، موزعة على النحو التالي: 475 مليون دولار للأداء الرياضي، و525 مليون دولار للمشارَكة.