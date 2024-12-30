مدرب ليفربول: الحظ لعب دوراً كبيراً في الفوز على ويستهام بخماسية

قال آرني سلوت مدرب ليفربول إن عامل الحظ لعب دورا كبيرا في المباراة التي انتهت بفوز فريقه على ويستهام يونايتد بنتيجة 5 / صفر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأضاف سلوت عبر شبكة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب اللقاء "نعم سجلنا الكثير من الأهداف، ولكن خلقنا أيضا الكثير من الفرص، لقد تقدمنا بثلاثة أهداف في الشوط الأول، وبعد الاستراحة بوقت قصير كان بإمكاننا تسجيل ثلاثة أهداف أخرى".

وأضاف المدرب الهولندي "من الجيد أيضا أن ويستهام لم يسجل من الفرص التي سنحت له، لقد خلقوا فرصتين أو ثلاث منها كرة بالقائم وأخرى بالعارضة، لقد سجلوا هدفا من فرصة واحدة أمام ليستر سيتي".

وتابع مدرب ليفربول "لم نكن محظوظين لأننا لم نسجل في الدقائق القليلة الأولى، ولكننا كنا محظوظين أيضا لأن محمد قدوس لاعب ويستهام سدد كرة في القائم عند تقدمنا بنتيجة 1 / صفر".

وواصل "الحفاظ على نظافة الشباك هو أحد الأسباب التي تجعلك تفوز كثيرا، لأن تسجيل 3 أو 4 أهداف دائما يبقى أمرا صعبا، لذا في بعض الأحيان تحتاج إلى الفوز من خلال الحفاظ على نظافة الشباك مع تسجيل هدف أو هدفين".

وتابع سلوت "لم نكن بحاجة إلى الشباك النظيفة أمام ويستهام، لكنها أيضا مصدر ثقة لحارس المرمى وخط دفاع الفريق". وعن خسارة مباراة واحدة فقط في عام 2024، قال سلوت في ختام تصريحاته "أهنئ فريق نوتنجهام فورست، لقد كانوا صاحب هذا الانتصار".