أرسنال يتعاقد مع لاعب الوسط الإسباني زوبيمندي

أعلن أرسنال الإنجليزي اليوم الأحد التعاقد مع لاعب الوسط المدافع مارتن زوبيمندي قادما من ريال سوسيداد بعقد طويل الأمد ليعزز الفريق مركزا رئيسيا أضعفه رحيل لاعبين آخرين الشهر الماضي.

لم يكشف أرسنال عن التفاصيل المالية للصفقة لكن تقارير إعلامية بريطانية قالت إن اللاعب (26 عاما) كان لديه شرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو (70.67 مليون دولار) مع سوسيداد إذ كان عقده يمتد حتى 2027.

وزوبيمندي هو ثاني صفقات أرسنال في فترة الانتقالات الصيفية بعد حارس المرمى كيبا أريزابالاجا إذ يتطلع ميكيل أرتيتا لتدعيم الفريق سعيا لتحقيق هدفه في سباق المنافسة على اللقب بعد احتلاله المركز الثاني في آخر ثلاثة مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال زوبيمندي "هذه لحظة رائعة في مسيرتي، إنها الخطوة التي كنت أتطلع إليها وأريد القيام بها. بمجرد أن تطأ قدماك هنا، تدرك مدى أهمية هذا النادي وهذا الفريق".

وأضاف "وضعت أرسنال نصب عيناي لأن أسلوب لعبه مناسب لي، لقد أظهر قدراته في الآونة الأخيرة والأفضل لم يأت بعد".

ويعد انضمام زوبيمندي تعزيزا مطلوبا في خط وسط أرسنال بعد رحيل جورجينيو وتوماس بارتي بنهاية عقديهما الشهر الماضي.

يتميز زوبيمندي بتحركاته ومهاراته في صناعة اللعب في العمق بالإضافة إلى مهاراته الدفاعية وسيمنح قدومه خط وسط أرسنال قوة كبيرة مع التحكم في إيقاع اللعب في مركز خط الوسط المدافع.

ومن المحتمل أن يسمح قدومه لديكلان رايس، أفضل لاعب في أرسنال هذا الموسم، باللعب في مركز متقدم إلى جانب القائد مارتن أوديجارد.

وفاز زوبيمندي ببطولة أوروبا 2024 مع منتخب إسبانيا إذ شارك في المباراة النهائية بدلا من المصاب رودري ليساعد في الفوز باللقب وسجل أيضا في نهائي دوري الأمم في وقت سابق من هذا الشهر عندما خسر الفريق أمام البرتغال بركلات الترجيح.

وسيمنح قدوم زوبيمندي في وقت مبكر أرتيتا الوقت للعمل معه في فترة الاستعداد للموسم الجديد قبل مباريات افتتاحية صعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم المقبل.

ويلعب أرسنال أمام مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في أول ست مباريات له في الموسم.