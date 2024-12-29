ليفركوزن يتوصل لاتفاق لضم الأرجنتيني ساركو

توصل باير ليفركوزن، بطل الثنائية المحلية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا) في الموسم الماضي، لاتفاق من أجل التعاقد مع أليخو ساركو، لاعب فريق فيليز سارسفيلد الأرجنتيني لكرة القدم، حسبما أفادت تقارير صحفية اليوم الأحد.

شوكشفت صحيفة (بيلد) الألمانية اليوم أن المهاجم الأرجنتيني الشاب /18 عاما/ سيوقع على عقد حتى عام 2030 مع ليفركوزن، مضيفا أن الصفقة سيتم الإعلان عنها رسميًا في غضون الأيام المقبلة.

ومن المنتظر أن يعزز ساركو القدرات الهجومية لليفركوزن إلى جانب باتريك شيك وفيكتور بونيفاس المصاب حاليا.

ويحتل ليفركوزن المركز الثاني حاليا بترتيب الدوري الألماني (بوندسليجا) حاليا، بفارق 4 نقاط خلف بايرن ميونخ (المتصدر).

ويبدأ ليفركوزن النصف الثاني من الموسم في العاشر من يناير/كانون الثاني القادم بلقاء بوروسيا دورتموند، عقب انتهاء العطلة الشتوية.