إنريكي مدرب باريس فخور بلاعبيه بعد إقصاء بايرن من مونديال الأندية

أشاد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان كثيراً بلاعبيه بعد الفوز على بايرن ميونخ 2 / صفر، مساء السبت، والتأهل لقبل نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة في الولايات المتحدة.

صرح إنريكي عبر منصة (دازن) عقب اللقاء "لعبنا مباراة قوية ضد منافس شرس، صعب الأمور كثيراً علينا، أنا سعيد بالفوز".

تطرق المدرب الإسباني للحديث عن طرد ثنائي الفريق ويليان باتشو ولوكاس هيرنانديز في الدقائق الأخيرة، قائلاً "البطاقة الحمراء الأولى ضد باتشو كانت صحيحة، أما الثانية، لا أعرف".

أضاف "أنا فخور للغاية، لقد كنا على قدر المسؤولية وسط جماهيرنا الغفيرة، وحققنا فوزاً مستحقاً في مباراة صعبة، وبايرن فريق جيد للغاية".

أشار "عندما تدافع بنقص عددي تكون المهمة أكثر صعوبة خاصة في الدقائق الأخيرة، الناس تحكم بالنتائج، ولكن بايرن ميونخ قدم مباراة جيدة، وكان بإمكانه تحقيق الفوز".

وفاز باريس سان جيرمان بهدفين سجلهما ديزيريه دوي وعثمان ديمبلي في الدقيقتين 78 و96 بينما تعرض الثنائي باتشو ولوكاس هيرنانديز للطرد في الدقيقتين 82 و92، ليتأكد غيابهما عن قبل النهائي.