كومباني حزين على إصابة موسيالا أكثر من صدمة الخروج من كأس العالم للأندية

غادر جمال موسيالا، لاعب وسط بايرن ميونخ، الملعب محمولاً على محفة بسبب اشتباه في إصابته بكسر في ساقه في نهاية الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان، مساء السبت، في دور الثمانية بكأس العالم للأندية، حيث خسر البافاري بهدفين دون رد أمام باريس سان جيرمان.

وتعرض موسيالا لالتواء شديد في ساقه أثناء محاولته الاستحواذ على الكرة أمام جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان وويليان باتشو، مدافع الفريق الفرنسي.

وضع دوناروما يده على وجهه من الصدمة، وبدأ لاعبو الفريقين في حالة ذهول عند استبدال موسيالا.

وتم تشخيص الإصابة مبدئياً بأنها كسر في الساق.

ونقلت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن اللاعب نقل على الفور إلى المستشفى، بسبب الاشتباه في إصابته بكسر في ساقه.

من جانبه، قال فينسنت كومباني مدرب بايرن بعد المباراة "يبدو أنها إصابة في الكاحل أو أي نوع آخر من الإصابات، ليس لدي تشخيص دقيق للإصابة".

أضاف كومباني "موسيالا كان يمر بفترة حساسة، ولم يكن وضعه جيداً، نأمل أن يمر بظروف أفضل".

تابع المدرب البلجيكي "الإصابة أمر صعب بالنسبة للاعبين، لأن كرة القدم حياتهم، وجمال يعيش من أجل اللعبة، وقد تعافى مؤخراً من انتكاسة أبعدته طويلاً، لدرجة تشعرك بالعجز".

وأوضح "لست غاضباً من الخسارة بل حزين لما حدث للاعب يعشق كرة القدم، كما أنه ركيزة مهمة لنا".

وأصيب موسيالا في أول مشاركة أساسية له منذ تعرضه لإصابة عضلية قبل ثلاثة أشهر.

وتسببت الإصابة العضلية في ابتعاده عن باقي مشوار الفريق في بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا، وكذلك مشوار منتخب ألمانيا في نهائيات دوري امم أوروبا، وعاد للمشاركة كبديل في المباريات الأولى للبافاري في كأس العالم للأندية.

وتمثل إصابة موسيالا ضربة موجعة أيضا للمنتخب الألماني الذي يستعد لانطلاقة مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بحلول الخريف.

وواصل كومباني "ما حدث لموسيالا أمر واقع، لا يمكن التحكم فيه".

من جانبه، أعرب لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عن أمله في أن يتعافى موسيالا بشكل جيد من هذه الإصابة.

وقال كونراد لايمر، لاعب وسط بايرن "خسارة لاعب مثله مؤلمة للغاية، لأنه كان رائعا في الشوط الأول".

كما أبدى توماس مولر أيضا صدمته من إصابة موسيالا، وذلك بعد خوض اللاعب المخضرم آخر مباراة له مع بايرن بعد مسيرة طويلة دامت 25 عاما في النادي.

وقال مولر "الإصابة تبقى دائماً مريرة، لأن اللاعبين ليسوا آلات، أتمنى له الشفاء العاجل، لأنه لاعب مهم للغاية".