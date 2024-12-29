بورتو يعتلي قمة الدوري البرتغالي بعد رباعية في شباك بوافيستا

اعتلى فريق بورتو قمة الدوري البرتغالي لكرة القدم بعد الفوز 4 / صفر على ضيفه بوافيستا ضمن منافسات الجولة 16 بالمسابقة.

واكتفى بورتو بهدف في الشوط الأول سجله المهاجم الإسباني صامويل أوموروديون في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني أضاف بورتو ثلاثية، حيث عزز تفوقه بهدف ثان سجله لاعب الوسط الإسباني نيكولاس جونزاليس في الدقيقة 55، وأضاف رودريجو مورا الهدف الثالث في الدقيقة 59.

واختتم أوموروديون رباعية بورتو مسجلا الهدف الثاني له في المباراة في الدقيقة 88. ورفع بورتو رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة بعدما حقق 13 انتصارا مقابل تعادل وحيد وخسارتين.

أما بوافيستا فقد تجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر (الأخير) بعدما تلقى خسارته العاشرة في مشواره ببطولة الدوري.