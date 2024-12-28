بثلاثية في شباك العراق.. منتخب السعودية يتأهل لقبل نهائي خليجي 26

سجل المهاجم البديل عبد الله الحمدان هدفين في توقيت حاسم ليمنح منتخب السعودية الفوز على نظيره العراقي بنتيجة 3 / 1 في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 26 بالكويت، اليوم السبت.

تقدم المنتخب السعودي بهدف سالم الدوسري في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، ليحتفل نجم الهلال بهدفه الدولي الأول بعد صيام طويل دام 282 يوما.

وأدرك مهند علي التعادل لأسود الرافدين في الدقيقة 64، قبل أن يسجل عبد الله الحمدان هدفين بعد مشاركته بديلا في الدقيقتين 81 و86 ليمنح الأخضر فوزا ثمينا تأهل به للدور قبل النهائي رفقة البحرين.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط متساويا مع البحرين، بينما تجمد رصيد المنتخب العراقي عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير، ليودع حامل اللقب البطولة من الدور الأول وسط حضور 54942 ألف متفرج في مدرجات ملعب جابر الأحمد الدولي.

لم يتعرض الحارسان السعودي محمد العويس والعراقي جلال حسن لاختبارات حقيقية خلال الشوط الأول، الذي بدأه الأخضر بنشاط ملحوظ حيث سدد مصعب الجوير كرة في الشباك من الخارج بالدقيقة 14 وأتبعها ناصر الدوسري بتسديدة طائشة مرت بعيدا عن القائم.

وفي الدقيقة 20 خرج العويس من مرماه ليبعد برأسه كرة من أمام المهاجم العراقي مهند علي، بينما سدد زميله أيمن حسين كرة فوق العارضة في الدقيقة 30.

وكاد مهند علي أن يهز الشباك في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، عندما مر من الحارس السعودي محمد العويس ولكن طالت الكرة منه لتنتهي إلى ضربة مرمى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وكانت أحداث الشوط الثاني مثيرة للغاية، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد التي أشارت لوجود لمسة يد ضد لاعب الوسط العراقي إبراهيم بايش، وسددها سالم الدوسري بنجاح ليتقدم المنتخب السعودي في النتيجة.

وكاد منتخب الأخضر أن يضيف هدفا ثانيا لكن جلال حسن حارس مرمى العراق كان يقظا في التصدي لمحاولتين أمام سالم الدوسري وناصر الدوسري.

ونجح المنتخب العراقي في إدراك التعادل بعد كرة طولية من أمجد عطوان مهدها أيمن حسين برأسه إلى مهند علي الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء على يمين محمد العويس حارس المرمى السعودي.

وفي الدقيقة 70 أشرك الفرنسي إيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودي المهاجم عبد الله الحمدان مكان عبد الله رديف، ليصنع الفارق كثيرا.

ففي الدقائق الأخيرة أضاف الحمدان هدفا ثانيا بتسديدة رائعة بيسراه في المقص الأيمن للمرمى العراقي، وبعدها بأربع دقائق سجل الهدف الثاني له والثالث للمنتخب السعودي بتسديدة أخرى من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من سالم الدوسري.

واحتسب الحكم تسع دقائق وقت بدل ضائع، كان محمد العويس حارس مرمى منتخب السعودي يقظا خلالها في منع فرصة مؤكدة أمام مهند علي إضافة إلى التصدي لتسديدة قوية من أمجد عطوان.

كما سجل سلطان الغنام هدفا جديدا للمنتخب السعودي، لكن الحكم أشار بوجود تسلل ضد ناصر الدوسري ليكتفي الأخضر بثلاثية محققا فوزه الأكبر على العراق في تاريخ المواجهات المباشرة بينهما في كأس الخليج.

د ب أ