اليمن تنهي مشوارها في خليجي 26 بفوز مثير على البحرين

أنهى منتخب اليمن مشواره بكأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26) في الكويت بفوز مثير على نظيره البحريني 2 /1 اليوم السبت في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية.

وتقدم منتخب اليمن بهدف عكسي سجله ناصر محمدوه الغواشي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41 لكن محمد الرميحي أدرك التعادل للبحرين في الدقيقة 62.

ولعب منتخب البحرين بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 73 لطرد سيد مهدي باقر ، ليستغل منتخب اليمن النقص العددي في صفوف خصمه ويخطف هدف الفوز قبل دقيقتين من النهاية بواسطة هارون يوسف الزبيدي

وكان منتخب البحرين ضمن التأهل إلى المربع الذهبي من قبل مباراة اليوم قبل أن ينهي مشواره في دور المجموعات بالخسارة أمام اليمن.

وتوقف رصيد منتخب البحرين عند ست نقاط بالتساوي مع منتخب السعودية ، في الوقت الذي ودع فيه منتخب اليمن البطولة مبكرا ، قبل أن يحصد اليوم أول ثلاث نقاط له في البطولة.