مواجهات سهلة للزمالك وبيراميدز بكأس مصر في غياب الأهلي

أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة كأس مصر لكرة القدم عن مواجهات سهلة لفريقي بيراميدز والزمالك وذلك في غياب الأهلي، الذي تم تطبيق عليه عقوبة الاستبعاد بسبب الانسحاب من النسخة الماضية لمعاناة لاعبيه من الإجهاد.

وجرت القرعة بعد ظهر اليوم السبت بمشاركة 17 فريقا من الدوري المصري و15 من فرق الدرجة الثانية .

وشملت القرعة مواجهة بيراميدز مع المصري، وبتروجيت مع المقاولون، وإنبي مع حرس الحدود، الإسماعيلي مع طنطا، وغزل المحلة مع الفائز من مباراة سبورتنج والحمام ، وفاركو مع الترسانة، والبنك الأهلي مع بترول أسيوط ، والمصري مع وادي دجلة .

وأسفرت القرعة أيضا عن وقوع الزمالك مع الفائز من مباراة أبوقير للأسمدة وبلدية المحلة، ومودرن سبورت مع الفائز من مباراة وي والشمس، وسموحه مع منتخب السويس ، وزد مع ديروط ، وسيراميكا كليوباترا مع لافيينا ، وطلائع الجيش مع الأولمبي ، والجونة مع القناة ، والاتحاد السكندري مع تيم إف سي.