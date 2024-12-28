ليفربول يطمح لمواصلة الانفراد بالصدارة أمام ويستهام بالدوري الإنجليزي

بعدما سارت أغلب نتائج منافسيه في صالحه خلال المراحل الماضية، يتطلع ليفربول لمواصلة الانفراد بصدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حينما يحل ضيفا على ويستهام يونايتد غدا الأحد في المرحلة الـ19 للمسابقة.

ويتربع ليفربول، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه في المواسم الأربعة الأخيرة، على قمة ترتيب المسابقة برصيد 42 نقطة، متفوقا بفارق 6 نقاط على أقرب ملاحقيه أرسنال، علما بأن الفريق الأحمر مازال يمتلك مباراة مؤجلة مع مضيفه وجاره اللدود إيفرتون.

ويأمل ليفربول في مواصلة نتائجه الجيدة خلال الموسم الحالي بالبطولة، التي يرغب في الفوز بها للمرة الـ20 في تاريخه ومعادلة الرقم القياسي، الذي يحمله غريمه التقليدي مانشستر يونايتد، البطل التاريخي للبطولة العريقة، خاصة في ظل حالة الاستقرار التي يتمتع بها تحت قيادة مديره الفني الهولندي أرني سلوت، الذي تولى المسؤولية فور انتهاء الموسم الماضي خلفا لنظيره الألماني يورغن كلوب.

وتصب معظم الأرقام في صالح ليفربول خلال المراحل الـ18 الماضية بالبطولة، ليصبح تواجده في الصدارة عن جدارة، فهو الفريق الأكثر تحقيقا للانتصارات بـ13 فوزا والأقل خسارة بهزيمة وحيدة، كما أنه الأكثر تهديفا بـ40 هدفا، وثاني أقل الفرق استقبالا للأهداف خلف أرسنال، بعدما منيت شباكه بـ17 هدفا.

ورغم ذلك، لن تكون مواجهة ويستهام، صاحب المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة، بالسهلة على ليفربول، الذي يسعى لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي، خاصة في ظل محاولات الفريق الملقب بـ(المطارق) للثأر من خسارته القاسية 5 / 1 على يد أبناء سلوت بالدور الثالث لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في سبتمبر الماضي.

واكتسب ويستهام قوة دفع جيدة للغاية عقب فوزه 1 / صفر على مضيفه ساوثهامبتون في المرحلة الماضية، ليصبح هذا هو الفوز السادس الذي يحققه في المسابقة هذا الموسم والأول خارج ملعبه بالبطولة منذ أغسطس الماضي.

وفي المواجهة التي ستقام بالملعب الأولمبي بالعاصمة لندن، ستكون الأضواء مسلطة بلا شك على النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول.

ويبحث صلاح هو الآخر عن تعزيز موقعه في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك في مباراته الأخيرة مع ناديه خلال عام 2024.

وخاض صلاح 42 مباراة بجميع البطولات مع ليفربول في العام الذي سينتهي بعد ثلاثة أيام، حيث ساهم خلالها بـ49 هدفا، عقب إحرازه 28 هدفا وصناعته 21 هدفا.

ويتصدر صلاح، الذي أحرز هدفين في فوز ليفربول 6 / 3 على مضيفه توتنهام هوتسبير، وهدفا في انتصار فريقه 3 / 1 على ضيفه ليستر سيتي في المرحلة الماضيتين للدوري الإنجليزي الممتاز، ترتيب هدافي البطولة برصيد 16 هدفا، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

ويخطط (الملك المصري)، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، للانفراد بصدارة جائزة الحذاء الذهبي في القارة العجوز، كهداف للدوريات الأوروبية هذا الموسم، بعدما عادل أهداف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، الذي أحرز 16 هدفا أيضا للفريق الكتالوني بالدوري الإسباني حتى الآن في الموسم الحالي.

وبعد تسجيله أحد أهداف ليفربول الخمسة في اللقاء الأخير الذي جمع بين الفريقين قبل 3 أشهر، يطمع صلاح في زيارة مرمى ويستهام، الذي يعتبر أحد ضحاياه المفضلين، عقب استقباله 12 هدفا من (الفرعون المصري)، الذي قدم 3 تمريرات حاسمة أيضا لزملائه في لقاءاته الـ16 السابقة أمام الفريق اللندني.

وخلال المباريات السابقة التي جمعته أمام ويستهام بمختلف المسابقات، قاد صلاح فريقه لتحقيق 13 فوزا على فريق العاصمة البريطانية مقابل تعادلين، فيما تلقى خسارة وحيدة فقط أمامه.

وأحرز صلاح 173 هدفا طوال مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز، محتلا المركز الثامن بقائمة الهدافين التاريخيين للبطولة، حيث يبتعد الآن بفارق هدفين فقط خلف الفرنسي المعتزل تيري هنري، أسطورة أرسنال، الذي يحتل المركز السابع في القائمة.