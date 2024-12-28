الأهلي يسعي للانفراد بصدارة الدوري المصري ومهمة صعبة للزمالك

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري إلى فض اشتباك الصدارة المشتعل بالنسخة الاستثنائية لمسابقة الدوري المحلي حين يواجه إنبي بعد غد الاثنين، في الجولة السابعة والتي تشهد أيضا مواجهات صعبة حينما يلتقي الزمالك مع ضيفة الإتحاد السكندري، وبيراميدز مع مضيفه الجونة والمصري مع سيراميكا.

ويقام الدوري المصري بشكل استثنائي هذا الموسم، من دور واحد ثم يتبارى أصحاب المراكز التسعة الأولي منفردين من دور واحد أيضا لتحديد البطل والفرق التي تلعب في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية)، بينما يتبارى أصحاب التسعة مراكز الأخرى للنجاة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وتتقاسم 5 فرق صدارة الدوري المصري برصيد 11 نقطة، حيث يتواجد الزمالك في المركز الأول بفارق الأهداف بعد أن خاض 6 مباريات يليه الأهلي ثانيا ولكن لديه مباراة مؤجلة أمام سموحه تحدد لها يوم 7 يناير حيث لعب 5 مواجهات فقط، ثم بيراميدز في المركز الثالث ولعب 6 مباريات، وسيراميكا رابعا ثم المصري خامسا وخاضا 6 مباريات.

وتقام مباريات الجولة السابعة على مدار أربعة أيام حيث يلتقي غدا الأحد كل من حرس الحدود مع طلائع الجيش، والزمالك مع الاتحاد السكندري.

وتقام يوم الاثنين أربع مباريات حينما يستضيف الجونة فريق بيراميدز، ويلعب إنبي مع الأهلي، وزد مع بتروجيت، وفاركو مع سموحه، وتقام مباراة واحدة يوم الثلاثاء وهي سيراميكا كليوباترا والمصري ثم تختتم الجولة بمباراتين يوم الأربعاء حينما يلتقي فيوتشر مع الإسماعيلي، وغزل المحلة مع البنك الأهلي.

ويسعي فريق الأهلي لمواصلة رحلته نحو الحفاظ علي اللقب الذي حصده الموسم الماضي للمرة الــ44 ، حينما يحل ضيفا على إنبي.

ويسعى الأهلي لحصد ثلاث نقاط جديدة تصل به إلى النقطة 14 منتظرا تعثر منافسيه بهدف الانفراد بالصدارة.

ويفقد فريق الأهلي جهود علي معلول وكريم فؤاد ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ورضا سليم ومحمد عبدالله للإصابة.

وكان الأهلي عاد للانتصارات في مسابقة الدوري المصري بعد الفوز الصعب على نظيره المصري بهدفين نظيفين، وستكون مواجهة إنبي هي البروفة الأخيرة للفريق الأحمر قبل السفر إلى الجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

في المقابل، سيكون موقف إنبي صعبا للغاية حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط بعد خوض 6 مباريات حيث فاز في مباراة وحيدة وتعادل في 2 وخسر في 3.

فيما يستضيف الزمالك نظيره الإتحاد السكندري في مهمة صعبة للغاية حيث تفجرت أزمات داخل الفريق في الساعات الأخيرة تتمثل في قيام التونسي سيف الجزيري بالتقدم بشكوى لاتحاد الكرة المصري لعدم حصوله على مستحقاته المالية، كما لا يزال هناك محاولات لتجديد عقود أبرز اللاعبين مثل أحمد مصطفي زيزو وعبدالله السعيد.

ولم تتوقف الصعوبات التي تحيط بالزمالك عند هذا الحد ولكنها وصلت إلى غياب عدد من عناصره الرئيسية مثل ناصر ماهر ومحمد حمدي ومحمود بنتايج ومحمد السيد ومصطفى الزناري للإصابة ومحمد عبد الشافي لعدم الجاهزية الفنية والبدنية بينما يعود لاعب الوسط نبيل عماد دونجا بعد انتهاء إيقافه.

ويحاول الزمالك الخروج من نفق الأزمات والعودة للانتصارات بعد أن تعادل في آخر مباراتين مع سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش، وذلك قبل المواجهة الصعبة أمام المصري البورسعيدي الأحد المقبل ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

فيما يعاني الاتحاد السكندري من صعوبات وأزمات مشابهة قبل مواجهة الزمالك حيث يفقد عددا كبيرا من لاعبيه مثل عبد الله بكري وفان ديريك أوبامي وهشام عادل والمهدي سليمان ومصطفي إبراهيم للإصابة وصديق ايساكا لأسباب فنية.

ويحتل الإتحاد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط من 6 مباريات.

وكانت بداية زعيم الثغر في المسابقة توحي بنسخة استثنائية له بعد أن حقق فوزين على فاركو وحرس الحدود بهدف نظيف، ولكنه تعادل مع الأهلي 1/1 وخسر من طلائع الجيش بهدف نظيف وتعادل سلبيا مع غزل المحلة وفيوتشر.

وسيكون بيراميدز في مهمة تبدو صعبة حينما يخرج لمواجهة الجونة على ملعبه ساعيا لتحقيق فوز يحافظ على آمال المنافسة على الصدارة قبل المواجهة الصعبة أمام الترجي التونسي بملعبه الأحد المقبل في الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 11 نقطة من 6 مباريات، فيما يتواجد الجونة في المركز الثالث عشر برصيد ست نقاط.