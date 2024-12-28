رفض استئناف برشلونة لتسجيل داني أولمو بداية من يناير المقبل

تلقى فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم ضربة موجعة، بعدما تم رفض الاستئناف الذي تقدم به لتسجيل اللاعب داني أولمو لكي يتمكن من اللعب فيما تبقى من مباريات هذا الموسم، ما يعني أن اللاعب الإسباني الدولي لن يتمكن من اللعب للنادي بعد الأول من يناير.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن أولمو /26 عاما/ انضم من برشلونة إلى لايبزج في أغسطس الماضي مقابل 60 مليون يورو (5ر62 مليون دولار) ، وفقا للتقارير، ولكن برشلونة لم يتمكن من تسجيل اللاعب في النصف الأول من الموسم، حيث كافح من أجل تلبية قيود الأجور في الدوري الإسباني.

وبعد إصابة العديد من اللاعبين بإصابات طويلة الأمد في الصيف، كان برشلونة قادرا في النهاية على إعادة توزيع بعض رواتبهم من أجل تسجيل أولمو في الفريق، ولكن هذا التسجيل ينتهي الأسبوع المقبل.

ورفضت محكمة إسبانية أمس الجمعة الاستئناف لتمديد الاتفاق لبقية الموسم.

وذكر بيان لرابطة الدوري الإسباني: "تأكدت رابطة الدوري الإسباني اليوم من القرار... الذي رفض طلب التسجيل المؤقت لداني أولمو حتى 30 يونيو 2025، على أساس عدم توافر أي من الشروط اللازمة لاعتماد تدبير مؤقت".

وأضاف البيان: "يشدد الحكم أيضا على الغرض من السماح بالإنفاق الإضافي هو ألا تؤدي الإصابة طويلة الأمد إلى إضعاف القدرة التنافسية للفريق، وليس استخدام الإصابة طويلة الأمد للسماح بتسجيل اللاعبين الذين تتجاوز رواتبهم الحد الأقصى، وهو ما يحاول نادي برشلونة لكرة القدم القيام به".

ووفقا لوسائل الإعلام الإسبانية، تقدم برشلونة باستئناف من المقرر أن يتم النظر فيه يوم الاثنين المقبل.

وسجل أولمو، الذي لعب لفريق الناشئين في برشلونة والذي رحل للعب لدينامو زغرب عندما كان يبلغ 16 عاما، ستة أهداف في 15 مباراة مع النادي.

وكان أولمو جزءا من المنتخب الإسباني الذي توج ببطولة أمم أوروبا (يورو 2024) في الصيف الماضي.