مدرب أرسنال يصدم جماهيره بمدة غياب ساكا

أكد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الجمعة أن مهاجم الفريق بوكايو ساكا سيغيب عن الملاعب لأكثر من شهرين بعد خضوعه لجراحة بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات للصحفيين بعد فوز أرسنال 1-صفر على إبسويتش تاون وصعوده للمركز الثاني في الدوري الممتاز "خضع (ساكا) لعملية جراحية. سار كل شيء على ما يرام لكن لسوء الحظ سيغيب عن الملاعب كثيرا، لعدة أسابيع".

وأضاف أرتيتا بعد الضغط عليه لتحديد فترة زمنية أكثر دقة "أعتقد أن الأمر سيستغرق أكثر من شهرين. سيعتمد على كيفية بدء التئام النسيج الندبي في الأسبوع الأول أو في حدود هذه الفترة من الحركة... لنرى ما سيحدث، من الصعب تحديد (موعد عودته)".

وسجل ساكا خمسة أهداف وقدم عشر تمريرات حاسمة في الدوري هذا الموسم باعتباره أحد صناع اللعب الرئيسيين في الفريق اللندني.

واضطر اللاعب (23 عاما) للخروج من مباراة فريقه أمام كريستال بالاس في وقت سابق من هذا الشهر وغادر ملعب المباراة متكئا على عكازين.

وفي أكتوبر ونوفمبر الماضيين، غاب اللاعب الدولي عن ثلاث مباريات لمنتخب إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية بالإضافة إلى عدم مشاركته في خسارة أرسنال أمام بورنموث في الدوري الممتاز وعن الفوز على شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة في نفس الساق.