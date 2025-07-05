طبيب جوتا يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل الحادث المأساوي

في لحظة هزت عالم كرة القدم، خيّم الحزن على جماهير ليفربول وعشّاق الرياضة حول العالم، بعد الإعلان الرسمي عن وفاة النجم البرتغالي ديوغو جوتا (28 عامًا) وشقيقه الأصغر أندريه سيلفا، في حادث سير مروّع وقع شمال إسبانيا.

وكشف ميغيل جونكالفيس، أخصائي العلاج الطبيعي في الجهاز التنفسي، والذي كان يشرف على حالة جوتا الصحية، تفاصيل مؤثرة عن الساعات الأخيرة التي سبقت الحادث.

وأوضح جونكالفيس، في تصريحات لصحيفة "ريكورد" البرتغالية، أن جوتا كان يتعافى من عملية جراحية أجراها مؤخرًا بعد إصابته بحالة "استرواح الصدر"، وهي حالة طبية تتسبب في انهيار جزء من الرئة، مضيفًا أن اللاعب كان يعاني من آلام حادة في نهاية الموسم الماضي لكنه تحامل على نفسه وشارك في فوز منتخب البرتغال بدوري الأمم الأوروبية، قبل أن يخضع للجراحة.

وأضاف الطبيب: "ودّعت ديوغو وأندريه حوالي الساعة 8:30 مساءً. كانا متجهين إلى إنجلترا عبر العبّارة، بعد أن نُصح بعدم السفر جوًا بسبب مضاعفات حالته. قرر السفر برًا والراحة في فندق بمدينة بورغوس، قبل الوصول إلى سانتاندير لاستقلال العبّارة".

جونكالفيس شدد على أن جوتا كان حريصًا على العودة سريعًا إلى الملاعب، واصفًا إياه بـ"المحترف المثالي"، وأضاف: "كان ملتزمًا بشكل مذهل. تعافيه كان يسير بوتيرة ممتازة، والرئة اليمنى التي انهارت جزئيًا بدأت تستعيد وظيفتها، ولم يكن يشعر بأي ألم عند مغادرته. كان متفائلًا ومتحمسًا للموسم المقبل".

وردًا على الشائعات التي راجت بعد الحادث، قال الطبيب بحزم: "قرأت وسمعت بعض الأمور المؤسفة على الإنترنت والإعلام. للتوضيح: ديوغو وأندريه لم يكونا في حالة احتفال أو لهو، لم يكن هناك أي شيء مريب. كانا ملتزمين تمامًا، في رحلة محسوبة بعناية".

وكان من المقرر أن يعود جوتا إلى تدريبات ليفربول الأسبوع المقبل، لكنه قرر عدم المشاركة في الجولة التحضيرية إلى اليابان من أجل استكمال تعافيه بشكل تام، على أمل تقديم موسم استثنائي.

من جهة أخرى كشفت تقارير صحافية برتغالية أن نادي ليفربول الإنجليزي "سيدفع ما تبقى من عقد ديوغو جوتا لعائلته".

وكان لدى جوتا، عامان متبقيان في عقده مع ليفربول، والذي وقعه عام 2022.

رحيل جوتا المفاجئ شكّل صدمة مدوية في الأوساط الرياضية، وأعاد إلى الواجهة الحديث عن أهمية العناية الصحية الدقيقة للاعبين، والتحديات التي يواجهونها أثناء التعافي من الإصابات الخطيرة.