كريستوف جالتييه مدرباً لنيوم السعودي رسمياً

أعلن نيوم الصاعد حديثا للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت تعاقده مع المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه الذي انهى ارتباطه مع الدحيل القطري في نهاية مايو الماضي.

وكتب نيوم عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "الرحلة تبدأ الآن. كريسنوف جالتييه مدربا جديدا لنادي نيوم الرياضي" مصحوبا بمقطع فيديو للمدرب.

وقال جالتييه في مقطع الفيديو "سلام عليكم جميعا.أنا متحمس جدا لكوني جزءا من هذا المشروع السعودي الكبير".

وأضاف "سعيد بالإنضمام إلى أحد أفضل الدوريات في العالم.

"لا يمكنني الانتظار لبدء قصتي مع نادي نيوم الرياضي" مصحوبا بلقطة له وهو يوقع عقده مع النادي.

وانفصل جالتييه وجهازه المعاون عن الدحيل عقب نهاية تعاقده مع النادي وبعد أن خسر الدحيل نهائي كأس قطر بركلات الترجيح أمام السد وأنهى الدوري في المركز الثاني متأخرا بنقطتين عن السد أيضا كما ودع كأس الأمير مبكرا.