صلاح يشعر بالثقة مع استمرار صدارة ليفربول للدوري

أكد محمد صلاح مهاجم ليفربول أن لديه شعورا مختلفا حول الطريقة التي يؤدي بها فريقه كمتصدر لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما قلب الفريق تأخره بهدف مبكر ليفوز 3-1 على ضيفه ليستر سيتي ويبتعد بفارق سبع نقاط في الصدارة.

وفاجأ ليستر سيتي صاحب الأرض عندما تقدم في الدقيقة السادسة عن طريق جوردان أيو أمس الخميس، لكن أهداف كودي جاكبو وكيرتيس جونز وصلاح قلبت الأمور في ملعب أنفيلد.

أصبح ليفربول الآن المرشح الأبرز للفوز باللقب، لكنه تعثر من قبل في مواقف مماثلة، أبرزها في موسم 2018-2019 عندما كان متقدما بفارق كبير لكنه في نهاية المطاف أنهى الموسم خلف مانشستر سيتي.

وأبلغ صلاح، الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد 16 هدفا، منصة أمازون برايم "الشعور مختلف (هذه المرة)، لكن المهم هو أن نظل متواضعين.

"تعرضنا لبعض الإصابات عندما كنا متقدمين (في السابق) وخسرنا اللقب في النهاية. نأمل أن نستمر بدون إصابات وأن نواصل مسيرتنا ونفوز بالبطولة.

"هذا أمر مميز للغاية. أتمنى أن نفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، إنه شيء أحلم به".

ويحل ليفربول ضيفا على وست هام يونايتد يوم الأحد المقبل، قبل أن يستضيف مانشستر يونايتد في الخامس من يناير.