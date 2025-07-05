فلومينينسي ينهي مشوار الهلال بكأس العالم للأندية ويتأهل لقبل النهائي

واصل فلومينينسي البرازيلي انطلاقته في كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة بفوزه 2-1 على الهلال السعودي الجمعة في أورلاندو بولاية فلوريدا ليتأهل إلى الدور قبل النهائي.

وأنهى فلومينينسي الشوط الأول من أولى مباريات دور الثمانية متقدما بهدف وحيد سجله ماتيوس مارتينيلي قبل أن يرد الهلال في الشوط الثاني عن طريق ماركوس ليوناردو.

لكن فلومينينسي تقدم مجدداً في الدقيقة 70 عن طريق هيركوليس وحقق فوزاً لا يُنسى على الهلال في أول لقاء بين الفريقين.

ويلتقي الفريق البرازيلي في الدور قبل النهائي الفائز في مباراة دور الثمانية بين بالميراس وتشيلسي.

وافتتح فلومينينسي التسجيل عندما أخفق جواو كانسيلو في تشتيت كرة بالشكل المطلوب وسمح لجابرييل فوينتيس بتمريرها إلى مارتينيلي الذي سددها ببراعة بقدمه اليسرى في الزاوية العليا اليمنى من الشباك.

وقدم الهلال بداية قوية في الشوط الثاني وأدرك التعادل بعد كرة بضربة رأس من كاليدو كوليبالي اصطدمت بساقي ليوناردو الذي هيأ نفسه وسددها بقوة في الشباك من مسافة قريبة.

وشارك هيركوليس، الذي سجل هدفاً بعد مشاركته من مقاعد البدلاء في الفوز على إنتر ميلان في دور الستة عشر، مكان مارتينيلي في الشوط الثاني وسجل مجددا عندما تلقى تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في الزاوية السفلى.

وبدأت المباراة بلحظة مؤثرة إذ وقف اللاعبون والمشجعون دقيقة صمت حداداً على مهاجم ليفربول ديوجو جوتا وشقيقه الأصغر أندريه سيلفا اللذين توفيا في حادث سيارة.