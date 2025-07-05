«6 دقائق» تنهي مشوار تومياسو مع أرسنال

قال أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس، إن المدافع الياباني تاكيهيرو تومياسو سيرحل عن الفريق بالتراضي بعد أن لعب ست دقائق فقط الموسم الماضي بسبب إصابة في الركبة. وعانى اللاعب (26 عاماً) من عدة إصابات في الركبة وربلة الساق خلال السنوات الأربع التي قضاها في النادي المنتمي لشمال لندن والتي أبعدته عن الملاعب لأشهر.

ولا يزال اللاعب غائباً عن الملاعب منذ خضوعه لجراحة في الركبة في فبراير الماضي. وقال أرسنال في بيان: «للأسف، حدت الإصابات من وقت تومي في الملعب في الموسمين الماضيين، إذ شارك المدافع بديلاً مرة واحدة فقط في الموسم الماضي. لذلك توصلنا إلى اتفاق بالتراضي لإنهاء عقد تومي من أجل أن يبدأ فصلاً جديداً في مسيرته».