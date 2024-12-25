طلائع الجيش يفرض التعادل على الزمالك بالدوري المصري

اقتنص طلائع الجيش تعادلا مثيرا 2 /2 من الزمالك الثلاثاء في المرحلة السادسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في الوقت الذي تعادل فيه زد أف سي سلبيا مع ضيفه إنبي.

وقاد المهاجم النيجيري جودوين أوكوارا طلائع الجيش لحصد نقطة التعادل بتسجيله هدفي الفريق.

وتقدم جودوين بهدف لطلائع الجيش في الدقيقة 35 لكن الزمالك رد بهدفين متتاليين عن طريق محمد شحاتة وحسام أشرف في الدقيقتين 43 و45 ثم عاد المهاجم النيجيري وسجل الهدف الثاني له ولطلائع الجيش في الدقيقة 55.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 11 نقطة في الصدارة بالتساوي مع المصري البورسعيدي مقابل ثمان نقاط لطلائع الجيش في المركز الثامن.

ولم يعرف الزمالك حتى الآن طعم الفوز تحت قيادة مدربه الجديد كريستيان جروس، بعد التعادل في المبارة الأولى للمدرب، مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله.