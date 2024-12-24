مدرب مانشستر يونايتد ينتقد تصرفات «حاشية راشفورد»

شكك روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في قرارات المقربين من المهاجم ماركوس راشفورد الذي تم استبعاده من تشكيلة الفريق في آخر ثلاث مباريات.

واستبعد المدرب البرتغالي مهاجمه راشفورد من تشكيلته التي خسرت 3-صفر من ضيفه بورنموث في الدوري الإنجليزي أمس الأحد، وسط تكهنات برحيله عن أولد ترافورد.

وكان أموريم قد استبعد راشفورد من التشكيلة التي فازت 2-1 على مانشستر سيتي في مباراة قمة يوم 15 ديسمبر، وذلك قبل يومين من قول راشفورد (27 عاما) في مقابلة إنه "مستعد لتحديات جديدة" بعيدا عن النادي الذي يلعب له منذ أن كان في السابعة من عمره.

وفي حين قال أموريم إن فريقه "أفضل بوجود ماركوس راشفورد"، شكك مدرب سبورتنج السابق في قرارات حاشية اللاعب بسبب تصريحاته.

وقال أموريم لشبكة سكاي سبورتس "إنه موقف صعب. أتفهم أن اللاعبين لديهم الكثير من الأشخاص حولهم ويتخذون قرارات لا تكون الخيار الأول للاعب. "أنا هنا دائما لمساعدة ماركوس. عليّ فعل ما يجب فعله. لقد فضلوا أن يُجري ماركوس المقابلة لأنها ليست خاصة (بمستقبله) فقط. أنا أفهم ذلك. "كمدرب، أركز على الأداء وطريقة التدريب. أما الأمور الأخرى، فمن الأفضل لي وللنادي التعامل معها عندما يحين الوقت.

"في الوقت الحالي أركز على تحسين أداء ماركوس ونحن بحاجة إلى لاعب موهوب مثله. سأنسى المقابلة الآن وسأركز على ما سأراه في الملعب".

وسجل راشفورد ثلاثة أهداف منذ تولى أموريم المسؤولية الشهر الماضي، لكنه استُبدل في الدقيقة 56 خلال فوز الفريق 2-1 على مضيفه فيكتوريا بلزن في الدوري الأوروبي، وسط صيحات استهجان من الجماهير على المهاجم أثناء مغادرته الملعب.

ولم يستعد المهاجم بعد مستواه الذي جعله يسجل 30 هدفا في جميع المسابقات في موسم 2022-2023.