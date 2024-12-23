"فيفبرو" تعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات

أبدى الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو)، معارضته للتغييرات المؤقتة التي أدخلها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في قواعد الانتقالات، وذلك بعد الحكم التاريخي الذي حصل عليه اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن ديارا، لاعب أرسنال وتشيلسي وبورتسموث السابق، قام برفع دعوى قضائية ضد (فيفا) في المحاكم البلجيكية، ومستشهدا بقاعدتين بشأن فشل انتقاله إلى شارلروا البلجيكي بعد فسخ عقده مع لوموكوتيف موسكو الروسي في عام 2014.

وكانت محكمة العدل الأوروبية حكمت في أكتوبر / تشرين الأول الماضي بأن بعض قواعد الانتقالات التي وضعها الاتحاد الدولي (فيفا) تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي فيما يخص حرية الحركة ومعتبرة إياها تتعارض مع قواعد المنافسة.

وعقب حكم محكمة العدل الأوروبية فتح "فيفا" حوارا عالميا بشأن المادة رقم 17 من قواعده للانتقالات، والتي تحكم الأثار المترتبة على قيام اللاعب بفسخ العقد بدون سبب، وقام اليوم الاثنين بنشر تعديلات مؤقتة سيسري تنفيذها في فترة الانتقالات الشتوية في يناير /كانون الثاني المقبل.

ورغم ذلك فإن "فيفبرو" أكد معارضته للتعديلات المؤقتة التي أجراها "فيفا".

وقال بيان لفيفبرو : "بعد نجاح لاسانا ديارا في الطعن على شرعية المادة 17 في لوائح "فيفا" لانتقالات اللاعبين، أعلن "فيفا" عن الحالات التي يمكن من خلالها التفاوض على تعديلات اللوائح".

وأضاف: "حتى اللحظة الراهنة لم نتوصل إلى إجماع على ذلك، لا نتفق مع الإجراءات المؤقتة التي أعلن عنها (فيفا) والتي تقدم تقديمه دون تفاوض جماعي".

وتابع البيان : "هذه الإجراءات لا توفر اليقين القانوني للاعبي كرة القدم، ولا تعكس حكم محكمة العدل الأوروبية".