نادي تشانغتشون الصيني يمارس السحر الأصفر ضد منافسية !

فاز نادي تشانغتشون شيدو، صاحب المركز الثاني في ترتيب الدوري الصيني الدرجة الثالثة 2-صفر على منافسة نادي شانشي تشونغدي رونغهاي في 28 يونيو الماضي وذلك بفضل ممارسته للسحر وتعويذات البطاقات



ربما تعتبر غرفة تبديل ملابس الفريق الزائر مكانا غير مضياف، لكن نادي تشانغتشون شيدو المنافس في دوري الدرجة الثالثة الصيني لكرة القدم ذهب إلى شيء أبعد من ذلك في محاولته لإفقاد منافسيه القدرة على اللعب، إذ تم تغريمه بسبب وضع تعويذات سحرية في غرفة تبديل الملابس.

وقالت رابطة الدوري الصيني لكرة القدم إن نادي تشانغتشون شيدو وضع هذه الأشياء في غرفة تبديل الملابس الخاصة بالفريق الزائر قبل مواجهة شانشي تشونغدي رونغهاي في 28 يونيو الماضي، و إنها فرضت غرامة قدرها 30 ألف يوان (4189.36 دولار) على نادي تشانغتشون شيدو بعد تحقيق.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي تعويذات ورقية صفراء مثبتة على الحائط، مكتوب عليها عبارات من بينها "بموجب هذا المرسوم، يجب هزيمة شانشي تشونغدي رونغهاي".











