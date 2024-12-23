قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية محمد صلاح

يواصل النجم المصري محمد صلاح تألقه اللافت في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أصبح رمزًا للإبداع والتميز على أرض الملعب، بفضل أدائه الاستثنائي، قاد صلاح فريقه ليفربول انتصاراً كبيراً على توتنهام بستة أهداف مقابل ثلاثة بتسجيله ثنائية مع تمريرتين حاسمتين، وإجمالاً أحرز النجم الكبير 16 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات حتى الآن.

هذا الأداء الرائع لم يمر دون أن يلاحظه أحد، حيث تم اختياره كأفضل لاعب في الدوري لهذا الموسم بتصويت الجماهير، وهذه هي المرة الثالثة التي يفوز فيها صلاح بهذه الجائزة خلال مسيرته مع ليفربول، ويعكس تألق صلاح المستمر التزامه الكبير وتفانيه في تقديم أفضل ما لديه، ما يجعله واحدًا من أبرز اللاعبين في العالم اليوم.

قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح (ليفربول) - 15 هدفًا

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 13 هدفًا

كول بالمر (تشيلسي) - 11 هدفًا

براين مبيومو (برينتفورد) - 10 أهداف

كريس وود (نوتينغهام فورست) - 10 أهداف

نيكولاس جاكسون (تشيلسي) - 9 أهداف

ماتيوس كونيا (وولفرهامبتون) - 8 أهداف

يوان ويسا (برينتفورد) - 8 أهداف

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) - 7 أهداف

جيمس ماديسون (توتنهام هوتسبير) - 7 أهداف