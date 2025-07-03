ماجات يتحدث عن كارثة: مونديال الأندية وسيلة لجمع الأموال فقط

أعرب فيليكس ماجات، مدرب كرة القدم الألماني، عن رأيه في عدم وجود قيمة رياضية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في أمريكا، ويعتقد أن البطولة المجددة ليست سوى "وسيلة لجمع الأموال".

وقال ماجات إن السبب الوحيد الذي يبرر تتويج فريق بلقب بطولة العالم هو لأن "الأندية من قارات مختلفة تواجه بعضها البعض".

وأضاف في تصريحات لشبكة "سكاي" :" لكن الفوارق في المستوى كبيرة جدا، لدرجة أن شخصا مثلي عاش حياته كلها في كرة القدم لا يستطيع الاستمتاع بمشاهدتها".

ومن وجهة نظره كمدرب، يرى ماجات أن هناك "كارثة" قادمة بالنسبة للأندية بسبب غياب فترات التعافي اللازمة للاعبين.

وقال :"يمكن لبايرن ميونخ أن يشعر بالسعادة لأن المنافسة في الدوري ليست شرسة في الوقت الحالي"، مضيفا أنه لولا ذلك، لكان بايرن سيواجه صعوبة في الفوز بلقب الدوري الألماني في الموسم المقبل.

وتابع:"متى يمكن للاعبين التعافي؟ اعتقد أن اللاعبين سيواجهون صعوبات للوصول للمستوى المطلوب من الجاهزية البدنية في الموسم المقبل".

على الأقل تبقى للبطولة فائدة مالية، حيث سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتوزيع مليار دولار تقريبا على الفرق المشاركة.

ويتوقع أن يحصل الفائز على مايصل إلى 125 مليون دولار.