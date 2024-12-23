أموريم مدرب مانشستر يونايتد يطالب لاعبيه بالهدوء مع اللحظات الصعبة

قال روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، إن اللحظات السيئة ستمر، إذا ظل فريقه قويا "وفقا لأفكارنا".

وتلقى مانشستر يونايتد خسارة موجعة صفر / 3 أمام ضيفه بورنموث، في المرحلة الـ17 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على ملعب (أولد ترافورد).

وافتتح دين هويسن التسجيل لبورنموث في الشوط الأول، وأضاف زميلاه جاستن كلويفرت من ركلة جزاء وأنطوان سيمينيو الهدفين الثاني والثالث على الترتيب للضيوف في الشوط الثاني.

وسنحت للاعبي يونايتد بعض الفرص لهز الشباك لكنه لم يتمكن من إيجاد طريقة للتغلب على تألق الإسباني كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى بورنموث، الذي تصدى ببراعة للعديد من الفرص المحققة.

وتجمد رصيد يونايتد، الذي تلقى خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم، عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر, ليواصل الابتعاد عن مراكز المقدمة في ترتيب المسابقة.

وقال أموريم في تصريحات نقلها الموقع الألكتروني الرسمي لمانشستر يونايتد إن لاعبيه بحاجة للتعامل مع اللحظات الصعبة في المباريات برأس أكثر هدوءا، حتى عندما يكون الجمهور قلقًا.

وأضاف أموريم "لقد شاهد الجميع المباراة. لا يمكنك الحديث عن العدالة في كرة القدم لأنهم سجلوا ولم نسجل نحن. لكن أعتقد أن الجميع شعروا بالقلق قليلاً، ليس فقط اللاعبون بل والمشجعون أيضاً".

وأوضح المدرب البرتغالي "إنها لحظة صعبة للغاية بالنسبة لنادينا، يمكنك الشعور بذلك في كل مباراة وخاصة على أرضنا. تلقينا هدفين سريعين للغاية، لذا فأنت تريد الرد لكنك لا تستطيع القيام بذلك لأنك تعاني من هدف آخر، ثم نظل نعاني حتى نهاية المباراة".

وكشف مدرب يونايتد "شعرت أننا خلقنا الكثير من المواقف لخصمنا لكنهم تمكنوا من التسجيل وأعتقد أن هذا يصنع الفارق".

وتابع " الكرات الثابتة مثيرة للقلق بالطبع. نحن نتدرب على ذلك، وعلينا التحسن فيها.

هناك الكثير من الفرق التي تجيد تنفيذها وكذلك التعامل معها، لذلك نحن نعمل على ذلك في كثير من الأوقات".

وشدد أموريم "يتعين علينا الحفاظ على الهدوء عندما تستقبل شباكنا هدفا. في المباراة الأخيرة، تلقينا هدفًا ثم هدفًا آخر بسرعة كبيرة، لذا يتعين علينا التعامل بحنكة مع هذه اللحظات".

وذكر "حاولنا أن نهدئ اللاعبين وقلت لهم إن المباراة بها لحظات صعبة. ينبغي علينا إدارة هذه اللحظات الصعبة" وفيما يتعلق بمباراتي مانشستر يونايتد القادمتين في جولة (بوكسينج داي)، صرح أموريم "أتوقع دائمًا الكثير من الصعوبات خاصة في هذا الشهر المزدحم باللقاءات. الأمر لا يختلف عما كنت أتوقعه، لذا فنحن مستعدون لمواجهة التحدي".

واختتم أموريم تصريحاته قائلا "ليس لدينا الكثير من الوقت للعمل ولكن هناك فرصة أخرى لتغيير الزخم، لذا سنقاتل من أجل النقاط الثلاث".

ويلتقي مانشستر يونايتد مع مضيفه وولفرهامبتون يوم الخميس القادم، قبل أن يستضيف نيوكاسل يونايتد بعدها بأربعة أيام.