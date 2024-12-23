الأهلي في مواجهة صعبة أمام المصري على قمة الدوري

يسعى الأهلي للعودة إلى صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم عندما يواجه مضيفه المصري البورسعيدي في واحدة من أهم مباريات الجولة السادسة والتي تنطلق غدا الثلاثاء.

ويتصدر المصري مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة من خمس مباريات بفارق نقطة واحدة عن الزمالك ثاني الترتيب وثلاث نقاط أمام الأهلي الثالث والذي خاض أربع مباريات.

ويسعى الأهلي لمصالحة جماهيره التي مازالت غاضبة من خسارته أمام باتشوكا المكسيكي في كأس القارات للأندية، وهو ما بدا جليا في الهتافات التي أطلقتها في الفوز الكبير 6-1 على شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا مساء أمس الأحد.

وامتنع لاعبو الأهلي عن الذهاب الى الجماهير لتحيتهم بعد انتهاء المباراة وهو ما جدد غضب الجماهير.

ووصف مارسيل كولر مدرب الأهلي المباريات القادمة بداية من مواجهة المصري في الدوري يوم الخميس بأنها "تحديات صعبة" ويجب ان يكون الجميع في حالة تركيز كاملة.

وأضاف كولر خلال مؤتمر صحفي "علينا ألا نغفل التحديات الصعبة المقبلة، والتي تفرض ‏علينا أن نكون في كامل تركيزنا".

وأكد مدرب الأهلي تفهمه لرغبة الجماهير في تحقيق الفوز والتي تعد رغبة مشتركة مع ‏اللاعبين والجهاز الفني.‏

وبدوره طالب علي ماهر مدرب المصري لاعبيه باستعادة الانتصارات التي توقفت بالتعادل مع حرس الحدود متذيل الترتيب.

وقال ماهر "أثق في قدرات اللاعبين والتي تظهر في المواجهات الكبيرة... أغلقنا صفحة التعادل مع الحدود وهدفنا العودة للفوز والحفاظ على حظوظنا في صدارة الدوري".

وكان المصري تغلب في مشواره بالدوري حتى الآن على الزمالك بهدف نظيف في الجولة الثالثة، ثم فاز على بيراميدز بالنتيجة ذاتها في الجولة الرابعة.

غيابات الزمالك

تنطلق الجولة السادسة غدا الثلاثاء بمواجهة هامة تجمع الزمالك صاحب المركز الثاني مع طلائع الجيش.

ويأمل السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك التغلب على الغيابات التي حرمت الفريق من أبرز عناصره لتحقيق الفوز الأول مع الفريق الذي تولى تدريبه الأسبوع الماضي بعد أن افتتح ولايته التدريبية الثانية بالتعادل مع سيراميكا كليوباترا في الجولة الخامسة.

ويغيب عن صفوف الزمالك نبيل عماد للإيقاف بسبب تراكم الانذارات كما يغيب ناصر ماهر الذي تجددت إصابته امام سيراميكا. كما يلتقي يوم الثلاثاء زد مع ضيفه انبي.

وتقام يوم الأربعاء ثلاث مباريات فيلتقي بيراميدز الذي يتطلع لتحسين نتائجه مع ضيفه فاركو كما يلتقي الاتحاد السكندري مع مودرن سبورت والإسماعيلي مع حرس الحدود.

ويلتقي سموحة مع غزل المحلة والبنك الأهلي مع سيراميكا كليوباترا الى جانب لقاء الأهلي مع المصري يوم الخميس.