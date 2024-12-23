أنشيلوتي: مصارحة الذات وراء استعادة تألق مبابي

‭ ‬قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إن مصارحة النفس ساعدت فريقه على تخطي فترة عصيبة وسرعت بوتيرة اندماج المهاجم كيليان مبابي وذلك بعد الفوز 4-2 على إشبيلية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

وسجل اللاعب الفرنسي البالغ عمره 26 عاما الهدف الأول ولعب تمريرة حاسمة واحدة ليفوز ريال مدريد على إشبيلية ويتقدم للمركز الثاني في الدوري برصيد 40 نقطةويقلص الفارق خلف أتليتيكو مدريد المتصدر قبل العطلة الشتوية إلى نقطة واحدة وبفارق نقطتين أمام برشلونة ثالث الترتيب.

كما هز الشباك فيدريكو بالبيردي ورودريجو وبراهيم دياز، لكن مبابي هو من مهد طريق الفوز بعدما سجله هدفه السادس في آخر ثماني مباريات يخوضها. وواجه مبابي صعوبة في التأقلم مع الفريق الإسباني الذي انضم إلى صفوفه في بداية الموسم، وتراجع مستواه وابتعد عن المنافسات لفترة وجيزة.

كما واجه ريال صعوبة في مواكبة منافسيه في بداية الموسم وخسر 4-صفر أمام برشلونة في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وأقر المدرب الإيطالي بأن العقلية وغياب المجهود الجماعي أثرا سلبا على فريقه المدجج بالنجوم، لكن هذه الانتقادات ساعدت الفريق على استعادة إيقاعه.

وتأثر ريال بشدة في دوري أبطال أوروبا إذ يحتل المركز 20 بعد ثلاثة انتصارات وثلاث هزائم، لكن أنشيلوتي قال إن تحولا كبيرا يلوح في الأفق بالنسبة للفريق الذي أنهى الموسم بصورة رائعة.

وقال أنشيلوتي "بعد الخسارة أمام ميلان، قمنا بتسوية الأمور في غرفة الملابس عن طريق الحديث بوضوح شديد. "مصارحة أنفسنا وضحت لنا مواطن الخلل، وهو غياب العقلية السليمة والالتزام الجماعي وضرورة بذل مجهود أكبر بعض الشيء. "عدنا للقيام بالأمور كما اعتدنا... واجه مبابي نفسه ولهذا خرج من وضع كان من الممكن أن يتعقد".

وكان أنشيلوتي قد أكد قبل المباراة ثقته في قدرة مبابي أن يكون على قدر توقعات النادي وقال إن النجم الفرنسي أثبت أن مدربه على صواب. وقال أنشيلوتي "فترة تأقلمه انتهت واليوم أظهر أنني، من حين لآخر، على صواب. "في 2024، أمنح الفريق تقييم امتياز. كان الموسم الماضي رائعا. ب

دأنا (هذا الموسم) بصعوبات أكبر، لكننا نجحنا في تدارك الوضع في الوقت المناسب، وهناك أمل في 2025، لكن تكرار (انجاز 2024) سيكون صعبا. سنحاول".