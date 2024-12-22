أياكس يفوز على سبارتا روتردام وينفرد بالمركز الثاني بشكل مؤقت

انفرد فريق أياكس بالمركز الثاني بالدوري الهولندي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه سبارتا روتردام 2 / صفر اليوم الأحد في الجولة السابعة عشرة من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، كثف أياكس من محاولاته الهجومية وتمكن من تسجيل هدفين الأول عن طريق كينيت تايلور في الدقيقة 77 من ركلة جزاء والثاني في الدقيقة 87 عن طريق بيرتراند تراوري.

بهذا الفوز رفع أياكس رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف أيندهوفن الذي يواجه فينورد في وقت لاحق من اليوم، وبفارق ثلاث نقاط أمام أوتريخت، الذي يلاقي فورتانا سيتارد في وقت لاحق من اليوم أيضا.

في المقابل توقف رصيد سبارتا روتردام عند 12 نقطة في المركز السادس عشر.

وبات هذا الانتصار هو الثاني عشر لأياكس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في ثلاث.

في المقابل أصبحت هذه الخسارة هي التاسعة لسبارتا روتردام في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في ست.