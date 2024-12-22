"فار" بالهاتف في لقاء بالدوري الجزائري

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الأحد إيقاف حكمين على خلفية "خطأ جسيم" خلال مباراة شباب قسنطينة وضيفه نجم مقرة في الدوري المحلي أمس وأعرب عن أسفه للأحداث التي رافقتها.

وشهدت المباراة، التي انتهت بالتعادل السلبي، إلغاء هدف لصالح شباب قسنطينة بعد الاستعانة بلقطات عبر أحد الهواتف في ظل غياب تقنية حكم الفيديو المساعد.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان عبر حسابه على فيسبوك إنه قرر "توقيف الحكمين لطفي بوكواسة وعادل عبان بشكل فوري.مع تكليف اللجنة الفيدرالية للتحكيم بفتح تحقيق حول تصرفاتهما واتخاذ التدابير المناسبة".

وأكد الاتحاد الجزائري في بيانه أنه لن يتسامح مع أي تجاوزات أو سلوكيات قد تضر بصورة كرة القدم الجزائرية أو تتسبب في إثارة العنف.

ويحتل شباب قسنطينة المركز الثاني برصيد 20 نقطة بينما نجم مقرة في المركز 12 بمجموع 15 نقطة.