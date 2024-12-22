هالاند محبط بعد الخسارة من أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حث إيرلينغ هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم زملاءه، على الإيمان ببعضهم البعض والاستمرار في العمل على أرض الملعب بعد الهزيمة 1 / 2 أمام أستون فيلا أمس السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هالاند في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت بعد المباراة: "بالطبع نحن محبطون، هذا ليس جيدا بما فيه الكفاية مني".

وأضاف: "إنهم لاعبون جيدون، من الصعب القدوم إلى هنا لكننا مانشستر سيتي وعلينا أن نستمر ونؤمن ببعضنا البعض وعلينا أن نستمر في العمل الجاد".

وأردف: "أولا، أنظر إلى نفسي لم أفعل الأشياء بشكل جيد بما فيه الكفاية، لم أسجل الفرص التي أحصل عليها، علي أن أتحسن".

وأوضح: "بالطبع، ثقتنا ليست الأفضل نحن نعلم مدى أهمية الثقة ويمكنك أن ترى أنها تؤثر على كل إنسان هكذا هو الحال، علينا أن نستمر ونبقى إيجابيين على الرغم من صعوبة الأمر".

وعن سؤال هالاند عن جهود غوارديولا لتحويل نتائج الفريق، بعد أن تم تصويره في مناقشات مع المدرب في نفق فيلا بارك بعد المباراة.

أعرب النرويجي عن إيمانه الكامل بتعليمات وتكتيكات مدرب السيتي، وهو واثق من أن المدير الفني سيقود الفريق إلى العودة لتحقيق نتائج إيجابية.

وقال: "إنها التفاصيل الصغيرة لا أتذكر الآن ما قاله غوارديولا، أعتقد أننا خسرنا للتو مباراة أخرى، ولكن ربما كانت بعض التعليمات الصغيرة للقيام بالأشياء بشكل أفضل".

وأوضح: "لقد فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز ست مرات في سبع سنوات، لن ننسى ذلك أبدا".

واختتم هالاند تصريحاته قائلا: "سيجد الحلول، لقد فعل ذلك كل عام وما زلنا نؤمن به وعلينا أن نعمل بجدية أكثر من أي وقت مضى الآن".